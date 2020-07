Streit wegen Corona-Massnahmen – Anwalt zieht Basler Regierung vor Gericht Ein bekannter Jurist legt sich mit der Basler Regierung an. Er will die verschärften Corona-Restriktionen im Stadtkanton rückgängig machen. Sebastian Briellmann , Alexander Müller

Die Basler Clubbetreiber sind nicht begeistert über die neusten Corona-Massnahmen. Grund: Am Wochenende herrschte gähnende Leere. In einem Brief an die Basler Regierung beklagten Vertreter der Nachtszene ihre dramatische Situation.

Jetzt spitzt sich die Lage weiter zu. Nicolas Roulet, ein bekannter und aus seiner Sicht «polarisierender Basler Anwalt» greift zu einer unkonventionellen Methode: Er reichte am Montag eine Verfassungsbeschwerde gegen die Basler Regierung beim Appellationsgericht ein. «Der Regierungsrat ging zu weit», sagt Roulet.

Grenzöffnungen schuld am Anstieg

Die steigenden Zahlen seien auf die Grenzöffnungen zurückzuführen: «Nur darauf zu verweisen, dass die Infektionszahlen wieder steigen, ist falsch.» Seit dem 30. April habe es keinen einzigen Todesfall mehr gegeben. «Weder sind die Spitäler überlastet, noch gibt es übermässige Belastungen im Gesundheitswesen.»

Roulet argumentiert mit der fehlenden Verhältnismässigkeit der Basler Massnahmen. ID-Kontrollen bei Clubs, Bars und Restaurants seien zumutbar – nicht aber die Reduktion auf 100 Personen und eine Maskenpflicht. «Es ist die wesentlich kleinere Einschränkung, als wenn die Zahl der Gäste so stark reduziert wird, dass ein wirtschaftlicher Betrieb eines Lokals nicht mehr möglich ist.» Laut Epidemiengesetz müsse für eine solche Massnahme eine besonders schwere Lage bestehen oder drohen. Roulet sagt klar: «Das ist nicht der Fall.»

Widerstand regt sich

Auch der Basler Felix Uhlmann, Staatsrechtsprofessor an der Uni Zürich, äusserte bereits letzte Woche in der NZZ grosse Zweifel, ob die gesetzlichen Vorgaben für die Einschränkungen in allen Nordwestschweizer Kantonen erfüllt seien. Die Covid-19-Verordnung des Bundes regelt in Artikel 8, wann die Kantone weitergehende Massnahmen treffen dürfen. Wenn die Fallzahlen stark steigen, wenn Kontrollmechanismen wie das Contact-Tracing an Grenzen stossen oder eine solche Gefahr unmittelbar droht.

Uhlmann sagte in der «NZZ»: «Aufgrund der aktuellen Infektionszahlen halte ich es für fraglich, dass diese Kriterien derzeit für alle vier Kantone gelten.» Zudem hätten die Kantone bisher weder kommuniziert, dass sie mit dem Contact-Tracing am Anschlag seien, noch habe man überall Infektions-Hotspots ausmachen können, so Uhlmann. «Ob die Einschränkung aus Präventionsgründen richtig ist, bleibt dahingestellt – rechtlich bewegen sich die Kantone jedenfalls auf dünnem Eis.»

Die Rolle der Basler Regierung

Roulet ist verärgert über das Vorgehen der Basler Regierung: «Zu sagen, wir müssten verhindern, dass wir in die Nähe einer schweren Lage kommen, und dass Leute sterben, wenn wir uns jetzt nicht alle einschränken, ist ein Totschlagargument. Es ist schwierig, die Rechte von Menschen präventiv einzuschränken. Dagegen kann man nicht debattieren.»

Zudem versteht Roulet nicht, dass der Regierungsrat die Massnahmen gleich bis Ende Jahr erlassen hat. Und warum man sich aufs Epidemiengesetz beruft, ist ihm schleierhaft: «Im Gegensatz zur aktuellen Situation bei Covid-19 gibt es bei Grippewellen permanent Tote. Dennoch hat man sich nie auf das Epidemiengesetz berufen.»

Unklar sei zudem, ob der Regierungsrat überhaupt entscheiden darf. «Gesetzgeber ist grundsätzlich der Grosse Rat», sagt Roulet. Er bezweifelt, dass die Massnahmen so dringend gewesen sind, dass der Regierungsrat in diesem Fall eine Gesetzgebungskompetenz hatte.

So argumentiert Roulet in der Verfassungsbeschwerde Infos einblenden In seiner Beschwerde rügt der Basler Anwalt, dass die Covid-19-Verordnung des Basler Regierungsrates «Bundesrecht sowie kantonales Verwaltungsrecht verletzt, in Verletzung des Gewaltenteilungsprinzips zustande gekommen ist und überdies gegen den Verhältnismässigkeitsgrundsatz verstösst».

dass «der Regierungsrat seine allgemein gefassten Erläuterungen in keiner Art und Weise mit den aktuellen Fallzahlen des Kantons konkretisiert hat». Er habe einzig festgehalten, dass er sich zu seinem Entschluss veranlasst sah, weil «die Anzahl positiv getesteter Corona-Fälle schweizweit wieder zunimmt und das Risiko von Neuansteckungen damit auch wieder erheblich ansteige. «Seit dem 30. April 2020 ist im Zusammenhang mit Covid-19 im Kanton kein Todesfall mehr bekannt.»

dass gemäss der Delegationsnorm des Bundes in Art. 8 der Covid-19-Verordnung zwar die Kantone ermächtigt werden, weitreichendere Massnahmen zu erlassen. Hier sei aber grundsätzlich der Grosse Rat als Gesetzgeber zuständig. Nur in Fällen besonderer Dringlichkeit sei der Regierungsrat dazu befugt. «Eine entsprechende Dringlichkeit ist für den Kanton Basel-Stadt nicht gegeben, weshalb die hier angefochtenen Bestimmungen das Gewaltenteilungsprinzip verletzen und alleine aufgrund dessen (...) aufzuheben sind.»

dass die angefochtenen Bestimmungen im Sinne einer Eventualerwägung auf keiner gesetzlichen Grundlage beruhen. Der Kanton darf gemäss der Covid-Verordnung des Bundesrates «einzig bei einer Erhöhung der Fallzahlen, welche ein Contact-Tracing als nicht mehr praktikabel erscheinen lässt, über die Verordnung des Bundesrates hinausgehende einschränkende Massnahmen festlegen. Es wird seitens des Kantons weder vorgebracht, dass sich im Kanton in den von den hier angefochtenen Massnahmen betroffenen Bereichen Infektions-Hotspots ausmachen liessen, noch wird darüber berichtet, dass man mit dem Contact-Tracing am Anschlag sei. Auch eine unmittelbar drohende schwere Störung kann aufgrund der seit dem 30. April 2020 unveränderten Menge an Todesfällen nicht behauptet werden. Auch droht zurzeit in keiner Weise eine Überlastung des Gesundheitssystems, da eine solche nicht einmal zur Hochzeit der Pandemie gedroht hatte.»

dass die angefochtenen Bestimmungen den Verhältnismässigkeitsgrundsatz verletzen.

dass «die zeitliche Befristung der Verordnung bis Ende 2020 sicherlich zu weit geht». Gemäss Bundesratsverordnung können entsprechende Massnahmen «nur für eine begrenzte Zeit erlassen werden». Das Konzept des Contact-Tracing sei «offensichtlich weniger einschneidend» als die Begrenzung der Veranstaltungen auf 100 Personen.

Pandemiebekämpfung fordert handeln

Beim Gesundheitsdepartement ist man anderer Meinung. Auf Anfrage sagt Kantonsarzt Thomas Steffen, dass die Logik einer wirksamen Pandemiebekämpfung gebiete, vorausschauend zu handeln und nicht zuzuwarten, bis das Virus sich wieder unkontrolliert ausbreite, «sodass möglicherweise wieder strengere Massnahmen verabschiedet werden müssten».

Wie schnell die Lage örtlich wieder ausser Kontrolle geraten könne, zeige ein Blick auf andere Länder, wie Israel, Südkorea, Spanien oder Südafrika. «Der Kanton Basel-Stadt ist ein urbaner, dicht besiedelter Grenzkanton und ein regionales Ballungszentrum. Entsprechend kann die Ausbreitungsdynamik selbst mit einem effizienten Contact-Tracing viel schneller wieder ausser Kontrolle geraten, als dies beispielsweise in einer eher ländlichen Gegend der Fall ist.»

Frage der Verhältnismässigkeit

Roulet und Uhlmann hingegen sagen: Die Massnahmen sind übertrieben. Thomas Steffen seinerseits warnt, dass man sich wegen der verhältnismässig kleinen Anzahl Neuinfektionen nicht täuschen lassen dürfe: «Aus Modellüberlegungen weiss man, dass bei einer allfälligen zweiten Welle die Fallzahl zuerst, verglichen mit der ersten Welle, langsamer ansteigen kann, aber trotzdem insgesamt im weiteren Verlauf mehr Todesfälle auftreten können.» Gerade die Gruppe der erwerbsfähigen Bevölkerung und insbesondere die jungen Erwachsenen seien in dieser Situation mögliche zentrale Treiber für eine solche zweite Welle.

Das Gesundheitsdepartement sagt aber auch, dass das Contact-Tracing gut funktioniere, auch in der Zusammenarbeit mit den anderen Kantonen. Ebenfalls sind genügend Kapazitäten bei den Corona-Tests vorhanden, nach Bedarf könnten diese sogar noch ausgebaut werden.

Ist die Verschärfung vielleicht nicht doch übervorsichtig, so, wie das die Kritiker monieren? Steffen jedenfalls sagt, das Contact-Tracing sei «zweifellos ein sehr nützliches Mittel», aber es brauche mehr, um eine zweite Welle zu verhindern.

Ja was denn jetzt?

Klar ist nur, dass vieles unklar ist. Das Gesundheitsdepartement bestätigt, die verschärften Massnahmen sollten bis 31. Dezember gelten, auch im Hinblick auf die Rechtssicherheit. Aber ebenso heisst es: «Sollte es die epidemiologische Lage zulassen, wird der Regierungsrat die Massnahmen selbstverständlich schon vor Ende Jahr aufheben oder lockern.»

Ja was denn jetzt – wer blickt da noch durch? Vielleicht Markus Schefer, ebenfalls ein renommierter Staatsrechtler, der an der Universität Basel lehrt. Er sagt: «Ich widerspreche Herrn Uhlmann nicht, kann ihm aber auch nicht recht geben – dafür weiss ich zu wenig.» Grundsätzlich habe man bei diesem Fall das gleiche Problem wie auf Bundesebene: Die Entscheide werden jeweils als Polizeinotverordnung erlassen. Das kommt dann zur Anwendung, wenn unmittelbar Leib und Leben bedroht sind.

Schefer bringt das Beispiel eines drohenden Erdrutschs, hier werde sofort evakuiert. «Und das wars dann. Jetzt ist die Lage länger andauernd und ständig wechselnd – das macht es so schwierig.» Was momentan gemacht werde, sei «Proberecht», erklärt Schefer. «Es würde sehr helfen, wenn wir für die Zukunft einen besseren rechtlichen Rahmen schaffen. Die Schwierigkeit wird sein, dass man dafür auch nicht zu präzis sein darf. Denn künftige Pandemien werden andere Probleme verursachen als Corona.» Er sei sich zudem nicht sicher, ob für solche Massnahmen der politische Wille da sei. Für Schefer ist aber klar: «Das Parlament muss künftig besser einbezogen werden.»

Prognose unmöglich

Die Frage, wie das Appellationsgericht in der Funktion als Verwaltungsgericht entscheidet, ist offen. Schefer sagt: «Für mich ist völlig offen, ob Herr Roulet mit seiner Verfassungsbeschwerde eine Chance hat. Eine Prognose? Unmöglich. Sollte er Erfolg haben, wird das grosse Auswirkungen haben.» Dann könnte es zu einem Flächenbrand kommen, weitere kantonale Entscheide dürften angefochten werden.

Roulet rechnet mit einem Entscheid in den nächsten Tagen. Denn er hat Antrag auf aufschiebende Wirkung des Regierungsratsbeschlusses gestellt. Sollte diesem stattgegeben werden, würden die Basler Massnahmen per sofort aufgehoben. Ob Roulet einen negativen Bescheid ans Bundesgericht weiterziehen würde, lässt er derzeit offen.

