Was tun, wenn das Testament verschwunden ist? Wie erbe ich als Adoptivkind? Und wie funktioniert der Pflichtteil? Antworten gibt es hier.

Wer ein Bild aus der Erbschaft verkauft, nimmt sie an und kann sie auch bei Überschuldung nicht mehr ausschlagen.

Indem Sie das wertvolle Bild Ihres Vaters verkauft haben, um eigene Schulden zu begleichen, haben Sie sich in die Erbschaft eingemischt. Mit dieser Handlung haben Sie die Erbschaft angenommen. Eine Ausschlagung ist nicht mehr möglich.

Mein Vater ist gestorben und hinterlässt mich als einzige Tochter. Weil er hohe Schulden hatte, überlege ich, die Erbschaft auszuschlagen. Um eigene Schulden zu begleichen, habe ich zwischenzeitlich ein wertvolles Bild verkauft, welches meinem Vater gehört hat. Bis wann kann ich entscheiden, ob ich die Erbschaft ausschlagen will?

Wenn eine Kopie vorhanden ist, kann diese eventuell berücksichtigt werden – wobei eine Kopie nicht formgültig und damit anfechtbar ist. Ist weder das Testament im Original noch die Kopie auffindbar, so kommt die gesetzliche Erbfolge zum Zug.

Ist ein Testament nicht mehr auffindbar, bedeutet das nicht automatisch, dass es ungültig ist. Falls das Testament von einem Notar beurkundet wurde, ist das Original und somit die Urkunde dort aufbewahrt. Praktiziert der Notar nicht mehr, so befinden sich seine Urkunden beim Kanton Bern (Staatskanzlei), wo sie aufgefunden werden können. Handelt es sich um ein handschriftliches Testament, lohnt sich die Nachfrage bei der Gemeinde oder beim Zentralen Testamentenregister (ZTR) des Schweizerischen Notariatsverbands SNV, wobei im ZTR einzig der gemeldete Aufbewahrungsort registriert ist.

Mit dem Inkrafttreten der Erbrechtsrevision per 1. Januar 2023 entfällt der Pflichtteilsschutz für die Eltern des Erblassers. Da Ihr Sohn nach Inkrafttreten der Gesetzesrevision verstorben ist, ist das revidierte Erbrecht anwendbar. Sie können sich nicht mehr auf den Pflichtteilsschutz berufen und gehen leer aus.

Mein Sohn starb Ende Januar bei einem Verkehrsunfall. Er war unverheiratet, kinderlos und hinterlässt nur mich als seinen Vater. Er beschloss in seinem handschriftlichen Testament, dass sein gesamtes Vermögen nach seinem Tod einer gemeinnützigen Einrichtung zugute kommen soll. Ich bin damit nicht einverstanden und berufe mich auf meinen Pflichtteil. Habe ich damit Erfolg?

Der Bruder hat keinen Pflichtteil. Allerdings muss testamentarisch verfügt werden, dass Ihr Vermögen an eine Institution für Tiere gehen soll. Wenn Sie nichts machen, geht das ganze Erbe an den Bruder.

Mein Vater ist gestorben und hinterlässt zwei Töchter und mich, den Adoptivsohn. Vor seinem Tod hat er in seinem handschriftlichen Testament festgehalten, dass die beiden Töchter sein gesamtes Vermögen erben. Ich werde im Testament nicht erwähnt. Kann ich mich dagegen wehren?

Meine Schwester hat zwei erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Zu ihrem Sohn pflegt sie einen regelmässigen Kontakt. Zur Tochter hat sie schon vor Jahren den Kontakt abgebrochen, da sie in der Vergangenheit verschiedentlich wegen ihrer ungehobelten Art negativ aufgefallen ist und sogar schon für eine beleidigende Äusserung gegenüber einer Nachbarin verurteilt wurde. Obwohl meine Schwester diese Nachbarin nicht gut kennt, stört sie das Verhalten der Tochter enorm. Sie möchte diese deshalb enterben. Ist dies zulässig?

Beim Erbverzichtsvertrag (negativer Erbvertrag) verzichtet ein an sich Erbberechtigter gegenüber dem Erblasser auf erbrechtliche Ansprüche. Bei einem vollständigen Erbverzicht fällt der Verzichtende beim Erbgang als Erbe ausser Betracht. Dies gilt vermutungsweise auch für seine Nachkommen.

Mein Vater hat zum zweiten Mal geheiratet. Er besitzt ein Grundstück. Wie kann man verbindlich regeln, dass dieses Grundstück in seinem Todesfall an die Nachkommen geht und nicht an die zweite Frau?

Ich empfehle in dieser Situation einen Erbvertrag mit sämtlichen Vertragsparteien. Der Erbvertrag hat den Vorteil, dass dieser eine vertragliche Bindungswirkung hat und nicht mehr einseitig aufgehoben werden kann. Zudem muss der Erbvertrag eine Teilungsvorschrift betreffend des Grundstücks zugunsten der Kinder enthalten.