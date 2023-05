Sorgen beim EHC Biel – Antti Törmänen kann vorerst nicht mehr Trainer sein Nach der neuerlichen Krebserkrankung muss der 52-Jährige seine Arbeit bei den Seeländern niederlegen. Für den Club ist das einschneidend. Noch ist offen, wer neuer Trainer des EHC Biel wird. Marco Oppliger UPDATE FOLGT

Eben hat Antti Törmänen Biel noch in den ersten Playoff-Final der Clubgeschichte geführt. Nun wird er dazu gezwungen, seine Arbeit aus gesundheitlichen Gründen aufzugeben. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Die Mitteilung trifft am Dienstagabend ein. «Einladung zur Endseason-Pressekonferenz», so steht es in dicken Lettern geschrieben. Das ist eine schöne Umschreibung der unschönen Nachricht, die der EHC Biel am Mittwochvormittag verkündet.

Trainer Antti Törmänen muss sein Amt per sofort niederlegen. Der 52-Jährige ist Anfang März erneut an Krebs erkrankt. Die Hiobsbotschaft erhielt er am Tag des ersten Viertelfinal-Spiels der Bieler gegen den SC Bern. Weil es im Kampf gegen diese heimtückische Krankheit keine Zeit zu verlieren gilt, ist die Chemotherapie bereits während des Playoffs angelaufen, Törmänen verpasste deswegen zwei Spiele. Nun ist klar, dass die Behandlung all seine Kraft fordern wird, er vorerst nicht mehr Trainer sein kann.

Der EHC Biel und Törmänen – das ist eine spezielle Verbindung. Im Dezember 2017 stiess er zum Club und führte diesen dann zweimal in Folge in einen Halbfinal, etwas, was dem EHCB 28 Jahre lang nicht gelungen war. Der Finne prägte Biel mit seiner Idee von einem offensiven und kreativen Eishockey, er hat eine Spitzenmannschaft geformt, die zuletzt den Meistertitel im Final gegen Servette nur knapp verpasst hat.

Entsprechend einschneidend ist dieser Schritt nun für alle Beteiligten. Törmänen hätte beim EHC Biel noch einen Vertrag bis 2024 gehabt, Sportchef Martin Steinegger wird nun die Suche nach einem neuen Trainer in Angriff nehmen.

