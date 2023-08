Ehemaliger Migros-Aare-Chef – Anton Gäumann wird neuer Präsident des BSV Bern Als Migros-Aare-Chef setzte er sich für ein grosszügiges Sport-Sponsoring ein. Jetzt hat Anton Gäumann ein neues Amt beim Handballclub BSV Bern.

Anton Gäumann war bis im Herbst 2021 während 35 Jahren Chef der Migros Aare. Foto: Raphael Moser (Archiv)

Der ehemalige Migros-Aare-Chef Anton Gäumann hat ein neues Amt: Er ist neuer Verwaltungsratspräsident des Handballclubs BSV Bern. Das teilt dieser am Freitag mit.

Nach dem Abgang von Daniel Althaus und dem bisherigen Präsidenten Reto Braun haben die Delegierten am Donnerstag drei neue Mitglieder in ihren Verwaltungsrat gewählt. Neben Gäumann, der einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt wurde, gehören auch Anna König und Stefan Honegger neu dem Gremium an. Laut BSV Bern arbeiten alle Verwaltungsrat ehrenamtlich.

Gäumann war bis im November 2021 während über 35 Jahren Chef der Migros Aare. Dort kam es aber zu einem abrupten Abgang: Er musste gehen, als unter anderem bekannt wurde, dass er seiner Ehefrau Aufträge zugeschanzt hat. An der Spitze der grössten Migros-Regionalgenossenschaft hat sich Gäumann über Jahre sehr aktiv im Sponsoring von Sportvereinen engagiert.



PD/nfe

