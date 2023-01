Bekanntgabe der Oscar-Nominierungen – Antikriegsfilm «Im Westen nichts Neues» für neun Oscars nominiert In Los Angeles werden heute die Kandidaten für die wichtigste Preisverleihung verkündet. Das deutsche Antikriegsdrama ist ganz vorne mit dabei.

Netflix-Produktion, die bei der nächsten Oscarverleihung abräumen könnte: «Im Westen nichts Neues». Foto: Rainer Bajo

Der deutsche Beitrag «Im Westen nichts Neues» von Regisseur Edward Berger ist in der Top-Sparte «Bester Film» für den Oscar nominiert. Das gab die Film-Akademie in Los Angeles bekannt.

Gemeinsam mit dem Antikriegsdrama gehen neun weitere Filme in der wichtigsten Kategorie ins Rennen, darunter der Blockbuster «Avatar: The Way of Water», die Science-Fiction-Abenteuerkomödie «Everything Everywhere All at Once» und Steven Spielbergs autobiografischen Film «The Fabelmans». Die 95. Oscar-Verleihung soll am 12. März in Hollywood stattfinden.

Das deutsche Antikriegsdrama «Im Westen nichts Neues» hat es auf neun Oscar-Nominationen gebracht. Die Netflix-Produktion wurde unter anderem für den Oscar für den besten Film und den Oscar für den besten internationalen Film nominiert. Weitere Nominierungen gab es unter anderem für die beste Kamera und das beste adaptierte Drehbuch.

AFP/SDA/step

Fehler gefunden?Jetzt melden.