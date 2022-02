Dritte Demo am Samstag – Antifaschistische Kundgebung zieht durch Bern Nach zwei Demos in Bern gegen den Krieg in der Ukraine protestieren nun mehrere Hundert Menschen gegen Rechtsextremismus. Alexandra Elia Sibylle Hartmann Florine Schönmann , jsp LIVE

Nach der Kundgebung gegen den Krieg in der Ukraine zieht nun eine antifaschistische Demonstration durch Bern. Mehrere Hundert Personen besammelten sich auf dem Waisenhausplatz und zogen über den Bundesplatz via Bahnhofplatz in Richtung Hirschengraben, um dann wieder auf den Bundesplatz zurückzukehren.

Laut einer Reporterin vor Ort sind es inzwischen über 1000 Demonstrierende, die Stimmung ist bis auf vereinzelte Rauchpetarden, die gezündet werden, friedlich. Die Demo ist unbewilligt und somit ist auch die Route unklar.

Neonazis an Massnahmen-Demonstration

In erster Linie richte sich der Protest gegen Rechtsextreme und die Vorkommnisse, die insbesondere am 22. Januar für Aufsehen sorgten, als Neonazis an der Spitze einer Massnahmen-Demonstration marschierten, so das Solidarische Bündnis Bern, das die Demonstation organisiert.

Gleichzeitig wollen die Protestierenden auf Missstände aufmerksam machen, die im Zuge der Corona-Krise deutlich wurden und aus ihrer Sicht weiterhin eine wichtige Bedeutung einnehmen: «In der Pflege herrschen nach wie vor prekäre Arbeitsbedingungen, die wir nicht vergessen dürfen.»

Auch Massnahmengegner gehen auf die Strasse

Darüber hinaus ist ein weiterer Protest vonseiten der Massnahmengegnerinnen und -gegner auf dem Berner Bahnhofplatz angekündigt worden. Wer hinter dem Aufruf steckt, bleibt unklar. Von dieser Kundgebung war aber bisher nichts zu sehen.

