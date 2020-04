Ölpreis auf Tiefststand – Ansturm auf Heizöl-Lager Hausbesitzer füllen ihre Vorräte auf, weil Heizöl derzeit um 30 Prozent günstiger ist. Sie setzen dabei vermehrt auf Öko-Heizöl. Was bedeutet das fürs Klima? Stefan Häne

Begehrtes Gut: Heizöl ist derzeit besonders billig. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Heizöl kauft man am besten im Sommer. Diese Faustregel gilt nicht mehr. Jetzt schon füllen Hausbesitzer zuhauf ihre Tanks auf oder sichern sich mit Bestellungen ihren Vorrat. «Wir haben in den letzten Wochen massiv mehr Anfragen verzeichnet», sagt Jan Fehr von Swissoil Zürich und Umgebung, dem regionalen Branchenverband der Brennstoffhändler der Kantone Zürich, Glarus und Schaffhausen.

Das Phänomen macht sich landesweit bemerkbar. Die Nachfrage nach Heizöl sei in diesen Wochen überdurchschnittlich stark, bestätigt der Dachverband Swissoil. Genaue Zahlen lägen allerdings noch nicht vor. Grund für die Zunahme ist laut Geschäftsführer Ueli Bamert der Ölpreis, der seit Beginn der Corona-Krise gegen 30 Prozent gesunken ist. Kosteten letztes Jahr 100 Liter Heizöl vom Typus extra-leicht je nach Bestellmenge zwischen etwa 86 und 91 Franken, sind es derzeit noch 67 bis 72 Franken. Ein gewöhnliches Einfamilienhaus verfügt in der Regel über einen 3000-Liter-Tank, der für einen bis zwei Winter reicht. Ein Hausbesitzer zahlt also, grob gerechnet, statt 2700 nur noch 2100 Franken.

Die Nachfrage ist auch deshalb höher, weil ein Teil der Hausbesitzer noch etwas mehr Heizöl als geplant braucht: Wegen der Corona-Krise haben diese Kunden den geplanten Ersatz ihrer Ölheizung durch ein anderes Heizsystem auf den Herbst verschoben. Allerdings sind das nur Einzelfälle, wie Jan Fehr sagt.

Gleich klimaschädlich

Bedeutend ist ein weiterer Trend, der allerdings schon deutlich länger als die Corona-Krise anhält: Die Nachfrage nach sogenanntem Öko-Heizöl, obgleich ein wenig teurer als herkömmliches Heizöl, wächst kontinuierlich. Im ersten Quartal dieses Jahres lag der Anteil laut Swissoil bei circa 54 Prozent; 2014 waren es erst 30 Prozent.

Der Vorteil: Im Vergleich zum normalen Heizöl gelangen beim Verbrennen weniger Schwefel- und Stickoxide in die Luft. «Offenbar steigt bei den Kunden das Bewusstsein, dass sie etwas zu einer besseren Luftqualität beitragen können», sagt Bamert von Swissoil. Lufthygienisch ist dieser Trend in der Tat bedeutend, ist doch die Stickoxid-Belastung in der Schweiz immer noch zu hoch.

In Bezug auf das Klima ist dagegen nichts gewonnen, denn beim Verbrennen setzt Öko-Heizöl gleich viel CO 2 frei wie normales Heizöl. «Mit Blick auf das Klimaziel der Schweiz sollten daher fossile Heizungen möglichst rasch durch erneuerbare Heizsysteme abgelöst werden», sagt Marianne Zünd vom Bundesamt für Energie (BFE). Das Sparpotenzial ist gross. Der Schweizer Gebäudepark verursacht rund ein Drittel der CO 2 -Emissionen in der Schweiz. 60 Prozent der Wohngebäude werden noch immer fossil beheizt, davon zwei Drittel mit Öl, der Rest mit Gas.

60 Prozent der Wohngebäude werden immer noch mit fossilen Brennstoffen beheizt: Rauchende Kamine in Zürich. Foto: Alessandro Della Bella (Keystone)

Zwar setzen Hausbesitzer bei Neubauten mittlerweile in mehr als 90 Prozent der Fälle auf erneuerbare Heizungssysteme. Allerdings wird rund die Hälfte aller alten Ölheizungen durch neue fossile Heizungen ersetzt, wie eine Studie im Auftrag des BFE zeigt. Nach wie vor scheint die Meinung verbreitet, Öl sei das günstigste Heizungssystem. In der Tat sind die Investitionskosten bei erneuerbaren Heizungssystemen wie Wärmepumpen deutlich höher als bei fossilen Heizungen. Auf längere Frist jedoch machen sich erneuerbare Alternativen oftmals bezahlt, da ihre Betriebs- und Energiekosten geringer sind.

Obligatorium ab 2023

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, wie sich die aktuelle Preisbaisse beim Öl auf die Nachfrage nach neuen Ölheizungen auswirkt. Dass Hausbesitzer nun vermehrt auf eine Ölheizung umsteigen wollen, hält man selbst in der Branche für unwahrscheinlich, da beim Heizungsersatz kurzfristige Preisschwankungen in der Regel keine Rolle spielen würden.

Sicher ist dagegen: Der Anteil von Öko-Heizöl wird weiter steigen, zwangsläufig. Denn ab 1. Juni 2023 dürfen Hausbesitzer in der Schweiz nur noch Öko-Heizöl verwenden; so sieht es die revidierte Luftreinhalteverordnung vor. Ihre alten Vorräte aufbrauchen dürfen sie aber noch. Der Bund lässt ihnen dafür fünf Jahre Zeit.