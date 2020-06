Ferien in der Schweiz – Ansturm auf Ferienwohnungen und Campings Während Hotels teils happige Einbussen befürchten, zeichnet sich bei Ferienwohnungen und Campings in der Schweiz ein Rekordsommer ab. Mischa Stünzi

Der Campingplatz in Gampelen am Neuenburgersee ist in den Sommerferien praktisch ausgebucht. Foto: Urs Baumann

Wer in den Sommerferien in der Schweiz Urlaub machen will, muss sich unter Umständen sputen. Viele Unterkünfte sind bereits reserviert. Beispielsweise Campingplätze: «Die meisten unserer Plätze sind bereits von Mitte Juli bis Mitte August ausgebucht», sagt TCS-Sprecher Daniel Graf. Die Buchungen lägen 70 Prozent über dem Vorjahr. In der Region Jura und Drei-Seen-Land erleben Ferienwohnungen und Campingplätze derzeit eine Rekordzahl an Buchungen, wie Carole Rossé sagt, die Sprecherin der regionalen Tourismusorganisation.