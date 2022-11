Tagestipp: Serge Nyfelers Landschaftsbilder – Anschläge auf die Natur Wie der Mensch sein Umfeld und die Natur irritiert, das will der Berner Maler Serge Nyfeler auf seinen neuesten Bildern zum Ausdruck bringen. Ane Hebeisen

«Landscape Related Topic» aus der aktuellen Ausstellung von Serge Nyfeler. Foto: Serge Nyfeler

Was hat er nicht schon alles gemacht, der 1963 geborene Künstler Serge Nyfeler? In den Neunzigern entwarf er das Bühnenbild der Science-Fiction-Theaterserie «Spaceboard Galuga» und wurde unter anderem zum bejubelten Bühnenmeister des Theater 111, er war Schlossbesitzer in Frankreich, arbeitete als Innenarchitekt und stattete Filmsets aus.

Und immer malte er Bilder, die dem Bunten zugetan sind und doch eher eine düstere oder zumindest irritierende Komponente aufweisen. Immer wieder gibts da Leerstellen im Gegenständlichen, Plausibles im Abstrakten, und meist zeigen seine Bilder Menschen in sonderbaren Settings.

Für die neueste Ausstellung «Light entering ahead» in seiner Galerie MoMA Bern hat er nun jegliches Personal aus den Bildern verbannt. Es sind Landschaftsbilder entstanden, die sowohl als Aussensicht lesbar sind als auch als Abbild innerer Landschaften. Dabei will Nyfeler auf die übergriffigen Ansprüche der Menschheit auf die Natur aufmerksam machen. (ane)

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

