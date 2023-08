Anonyme greifen «Royal Arena» an – Unbekannte fordern Baubewilligung für Festival in Orpund Eine neue «IG Verträgliches Festival» verlangt, dass das Royal Arena eine Baubewilligung braucht. Doch die Gemeinde Orpund tritt auf die anonyme Anzeige nicht ein. Tobias Graden (BT)

Gute Stimmung am «Royal Arena». Nur: Nicht alle freuen sich über den Festival-Betrieb. Foto: Dominik Rickli

Die Bombe platzte letzten Freitag: Just am Eröffnungstag des Royal Arena Festivals auf dem Römerareal in Orpund trat eine bislang unbekannte «IG Verträgliches Festival» an die Öffentlichkeit. Sie habe eine baupolizeiliche Anzeige eingereicht, liess sie in einer Medienmitteilung verlauten.