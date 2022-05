Umstrittener Gedenkanlass Infos einblenden

Auf dem Friedhof Hörnli in Riehen – dem grössten Friedhof der Schweiz – liegen unbekannte Soldaten begraben. Es ist das einzige sowjetische Soldatengrab aus dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz. Unterhalten wird es heute von der russischen Botschaft. Jeweils am 9. Mai organisiert sie auf dem Friedhof einen Gedenkanlass, der an den Sieg der Sowjetunion über Nazi-Deutschland erinnern soll (mehr zum Anlass erfahren Sie in diesem Artikel).

Dieses Jahr steht die traditionelle Siegesfeier unter besonderer Beobachtung. Das hat mit dem Angriffskrieg Russlands in der Ukraine zu tun. Und damit, dass sich Russinnen und Russen in aller Welt an Anlässen wie jenem in Basel eben nicht nur an einen Tag vor 77 Jahren erinnern, sondern durch ihre Teilnahme auch Unterstützung für den heutigen Herrscher im Kreml demonstrieren. Nachdem Deutschland im April wegen mehrerer Autokorsos von Putin-Sympathisanten weltweit für Schlagzeilen gesorgt hat, wurde in Basel ein Aufmarsch von Kriegsbefürwortern auf dem Hörnli befürchtet.

Die Basler Regierung hat den Anlass trotzdem erlaubt – unter Auflagen. Eine kleine Gruppe Menschen rund um den russischen Botschafter wird den Soldaten am Montag gedenken. Die Zeremonie findet laut der Basler Regierung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Dies zum Schutz der «öffentlichen Sicherheit». (kom)