Stau bei Raststätte Grauholz – Anhänger kippt auf A1 bei Bern – über 14 km Stau Auf der A1 in Richtung Bern ist ein Anhänger umgekippt. Zwei Spuren sind blockiert. Es ist mit einem Zeitverlust von über einer Stunde zu rechnen. UPDATE FOLGT

Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Raststätte Grauholz. 20min.ch

Autofahrer auf der A1 in Richtung Bern brauchen derzeit viel Geduld. In der Nähe der Raststätte Grauholz ist ein Anhänger umgekippt. Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage den Unfall. Zwei Fahrstreifen sind derzeit blockiert.

Laut TCS staut sich der Verkehr derzeit auf über 14 Kilometern. Es ist mit einem Zeitverlust von einer Stunde und 30 Minuten zu rechnen. Gemäss der Kantonspolizei Bern wurden beim Unfall zwei Personen leicht verletzt.

Heftiger Unfall schon am Dienstagmorgen

Am Dienstagmorgen hatte sich auf der Autobahn A1 zwischen Oftringen und Härkingen bereits ein heftiger Auffahrunfall zwischen zwei Sattelschleppern und einem Lastwagen ereignet. Zwei Lenker wurden dabei verletzt. Wegen des Unfalls kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A1.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.45 Uhr, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilte. Auf der A1 bei Kappel in Fahrtrichtung Bern herrschte Stau. Der Lenker eines Lastwagens mit Anhänger bemerkte dies zu spät und prallte in das Heck eines Sattelmotorfahrzeuges. Dieses wurde in der Folge in einen weiteren Sattelschlepper geschoben.

Der Chauffeur des Lastwagens musste durch die Feuerwehr Zofingen aus der Fahrerkabine befreit werden. Der Lenker des mittleren Sattelschleppers wurde ebenfalls verletzt. Beide wurden in ein Spital gebracht.

Zwei Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt, so dass für die Bergung eine Spezialfirma aufgeboten werden musste. Der Sachschaden beläuft sich auf über hunderttausend Franken.

