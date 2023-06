Macht sich Gedanken über Menschen, die immer wegrennen: Autorin Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

Unter den Dauersingles und Serienmonogamen in meinem Umfeld gibt es manche, die sich schon lange eine dauerhafte Beziehung wünschen. Mindestens drei von ihnen, zwei Frauen und ein Mann, teilen ein gewisses Set an Eigenschaften: Sie sehen gut aus. Sie sind betont gesellig, haben viele Freundinnen und Freunde – und man kann sie in praktisch jeden Haufen neuer Menschen schmeissen: Nach drei Stunden kennen sie jeden. Was nicht nach ungewollter Einsamkeit klingt. Und ja, sie lernen auch oft Leute kennen, die es mit ihnen versuchen wollen. Nur klappt es nie.