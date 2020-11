Tech-Konzerne bei den US-Wahlen – Angst vor Chaostagen Facebook, Google und Twitter simulieren seit Monaten die Wahlnacht und die Tage danach. Facebook zieht sogar

Notfallmassnahmen in Betracht, die für Krisenstaaten ersonnen worden sind. Simon Hurtz

Verbreiter von Fake News: Trump-Anhänger der verschwörungsgläubigen QAnon-Sekte, die von Twitter und Facebook verbannt wurde. Foto: Keystone

Man kann Mark Zuckerberg viele Dinge vorwerfen, übertriebenes Pathos gehört nicht dazu. «Ich komme etwas roboterhaft rüber», sagte der Facebook-Chef mal über sich. Wenn der Kopfmensch Zuckerberg eindringlich davor warnt, was nach der Wahl in den USA geschehen könnte, dann muss die Lage ernst sein.

«Ich mache mir Sorgen um unser gespaltenes Land», schrieb er im September. Er befürchte Unruhen und Gewaltausbrüche. Diese Warnung wiederholte Zuckerberg – jetzt, Ende Oktober. Angesichts dieser Gefahr müssten «Unternehmen wie wir weit über das hinausgehen, was wir bisher getan haben».

Mit seinen Sorgen ist der Facebook-Chef nicht allein. Die grossen Tech-Konzerne bereiten sich darauf vor, dass Chaos ausbrechen könnte nach der Wahl. Teils greifen sie zu radikalen Massnahmen. Seit Twitter es im Mai wagte, unter zwei irreführenden Tweets von Präsident Donald Trump auf einen Faktencheck zu verweisen, scheint im Silicon Valley eine Ära des zumindest angedeuteten Verantwortungsbewusstseins angebrochen zu sein. Die Konzerne warfen Rechtsradikale und Rassisten raus, verbannten gewaltbereite Milizen und sperrten Seiten der verschwörungsgläubigen QAnon-Sekte.

Wut klickt gut, Emotionen gehen über Fakten

Solche Aufräumaktionen bekämpfen nur Symptome. Die Plattformen beseitigen die übelsten Auswüchse des Hasses, den sie über Jahre haben entstehen lassen. Die automatisierten Empfehlungssysteme reagieren auf Interaktionen, und die schnelllebige Social-Media-Welt hat eine Grundkonstante: Wut klickt gut, Emotionen gehen über Fakten. Niemand weiss das besser als die Konzerne selbst. Deshalb löschen sie nicht nur, sondern versuchen zu verhindern, dass Lügen ein Millionenpublikum finden.

Facebook, Instagram, Twitter, Google und Youtube verweisen in den Timelines und Suchergebnissen auf verlässliche Informationen zu Ablauf und Ergebnis der Wahl. Sie entfernen gefährliche Falschbehauptungen, die unmittelbar zu Gewalt führen könnten. Andere irreführende Postings werden mit Warnhinweisen versehen. Facebook blendet Richtigstellungen unabhängiger Faktenprüfer ein.

Demokraten und Republikaner verlassen sich nicht darauf, dass ihre Beiträge schon das richtige Publikum finden werden. Sie pumpen Hunderte Millionen Dollar in digitale Wahlwerbung. Insbesondere Trump schreckt in seinen Anzeigen nicht vor Lügen zurück. Viele Plattformen, darunter Twitter, Tiktok und Linkedin, haben politische Werbung verboten. Google schränkte zumindest die Möglichkeit ein, Wählerinnen und Wählern hochgradig personalisierte Anzeigen auszuspielen.

Zuckerberg wollte lange nichts von einem Werbeverbot wissen, mittlerweile hat er seine Meinung aber geändert: Seit vergangenem Dienstag nimmt Facebook keine Anzeigen von Kandidaten und Parteien mehr an. Diese Regel bleibt erst einmal auch nach dem 3. November in Kraft.

Als «Stückwerk, das das zugrunde liegende Problem nicht angeht», empfindet Mozilla-Managerin Raegan MacDonald die Bemühungen. «Wir fordern die Plattformen auf, Massnahmen zu ergreifen, die sich unmittelbar auf die virale Verbreitung von Desinformationen auswirken», sagte sie, als Mozilla an Facebook appellierte, Nutzerinnen und Nutzern nicht mehr automatisch neue Gruppen vorzuschlagen.

«Ich mache mir Sorgen um unser gespaltenes Land»: Mark Zuckerberg, Chef von Facebook. Foto: Keystone

Eine Facebook-Sprecherin gab am Freitag bekannt, die Empfehlungen seien deaktiviert worden. Es handle sich um eine Vorsichtsmassnahme in Vorbereitung auf die Wahl, die Massnahme sei vorübergehend. Warum Facebook eine Funktion, die immer wieder Gruppen radikaler Verschwörungsideologen oder anderer Extremisten bewarb, nicht dauerhaft abschaltet, ist unklar. Im Gegensatz zu vielen anderen Massnahmen verkündete Facebook den Schritt nicht öffentlich, sondern erst auf Nachfrage von Buzzfeed.

Twitter geht noch etwas weiter. Seit dem 20. Oktober können Tweets nicht mehr mit einem Klick geteilt werden. Stattdessen folgt eine Aufforderung, den Tweet mit einem eigenen Kommentar zu ergänzen. Ausserdem überprüft Twitter, ob man Texte tatsächlich gelesen hat, die man empfehlen will. Die Entdeckung der Langsamkeit ist bemerkenswert: Eine Plattform, deren Erfolg darauf beruht, dass sich Inhalte schnell und einfach teilen lassen, drosselt sich selbst.

Das wichtigste Megafon für die Lügenkampagne des US-Präsidenten seien klassische Medien, meinen Harvard-Forscher.

Trotzdem rechnet im Silicon Valley niemand damit, dass diese Schritte reichen werden, um ein mögliches Chaos zu verhindern. Facebook simuliert seit Monaten bis zu siebzig verschiedene Katastrophenszenarien, die sich um die Wahl ereignen könnten. Vierzig unterschiedliche Teams arbeiten daran, das Schlimmste zu verhindern. Dabei bündeln die Konkurrenten ihre Kräfte: «Mein Pendant bei Twitter sagt, dass ich ihn öfter anrufe als seine Mutter», sagte Facebooks Sicherheitschef Nathaniel Gleicher der «New York Times».

Facebook bereitet Notfallmassnahmen vor, die für Länder wie Burma und Sri Lanka vorgesehen waren oder nach der manipulierten Wahl in Weissrussland zum Einsatz kamen. Kurz vor der Abstimmung an diesem Dienstag sind die USA aus Sicht der Tech-Konzerne also offiziell ein Krisenstaat.

Doch selbst wenn die Plattformen alles richtig machen sollten, kann vieles schiefgehen: Für Trumps Versuch, das Vertrauen in die Briefwahl und die Ergebnisse zu untergraben, hätten soziale Netzwerke nur eine Nebenrolle gespielt, bilanzierten Harvard-Forscher Anfang Oktober. Das wichtigste Megafon für die Lügenkampagne des US-Präsidenten seien klassische Medien. Bisher deutet nichts darauf hin, dass die Verantwortlichen bei Fox News plötzlich ihr Gewissen entdecken.