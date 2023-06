Abstimmungsresultat im Oberland – Angst gab den Ausschlag beim Widerstand gegen das Klimagesetz Die befürchtete Erhöhung der Treibstoffpreise haben dem Berner Oberland beim Klimaschutzgesetz zu den höchsten Nein-Stimmen-Anteilen im ganzen Land verholfen. Marc Imboden Claudius Jezella

Skifahrer auf einem Kunstschnee-Streifen am Chuenisbärgli in Adelboden. Auch in dieser stark vom Tourismus abhängigen Gemeinde hatte das Klimaschutzgesetz keine Chance. Foto: Christian Pfander

59,1 Prozent der Abstimmenden haben am Sonntag das Klimaschutzgesetz an der Urne angenommen. In der Romandie verpuffte die Kampagne der Gegner wirkungslos, und auch in Graubünden, im Wallis und im Tessin fand das Gesetz in den meisten Gemeinden eine Mehrheit. Anders sieht es aber in den Kantonen Schwyz und Uri sowie im Berner Oberland inklusive Region Thun aus. Hier wurde die Vorlage zum Teil haushoch verworfen.