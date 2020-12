Vertragsauflösung

Basel trennt sich von Dimitri Oberlin

Der junge Schweizer galt einst als grosses Versprechen. Nun ist seine Zeit beim FCB vorzeitig vorbei, er gehört nur noch bis Ende Jahr zum Team.

Es ist eine Weile her, da war Basel verrückt nach Dimitri Oberlin. Er kam aus Salzburg und verzückte unter anderem mit einem schönen Tor in der Champions League gegen Benfica Lissabon. Bald aber kam die Ernüchterung, Oberlin konnte kaum mehr an solche Leistungen anknüpfen.

Und jetzt, etwas mehr als drei Jahre nach dem famosen Sprint gegen die Portugiesen, folgt das vorzeitige Ende. Der Vertrag mit Oberlin wird, so teilt es der FC Basel am Samstagnachmittag mit, per Ende Dezember aufgelöst. «Wir bedanken uns bei Dimitri Oberlin für seinen Einsatz und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute», wird Roland Heri, CEO der Basler, in einer Medienmitteilung zitiert.