Steigende Corona-Zahlen in Israel – Angesteckt trotz Impfung? Ein Virologe erklärt die «Impfdurchbrüche» Israel meldet Ansteckungen bei Geimpften und führt die Maskenpflicht wieder ein. Ist der Impfschutz gegen die neue Delta-Variante nicht ausreichend? Virenimmunologe Christian Münz ordnet ein. Felix Straumann

Gerade mal zwei Wochen nach der Aufhebung hat Israel die allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt. Foto: Ahmad Gharabli (AFP)

Der Impfweltmeister zieht die Schrauben wieder an. Wegen eines Anstiegs von Corona-Neuinfektionen hat Israel am Freitag wieder eine allgemeine Maskenpflicht in Innenräumen eingeführt. Für Grossveranstaltungen im Freien empfiehlt das Gesundheitsministerium das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

Bereits beschlossen ist, dass Geimpfte oder Genesene in Quarantäne geschickt werden sollen, wenn sie Kontakt mit einer Person hatten, die sich mit der besorgniserregenden Sars-CoV-2-Variante Delta infiziert hat. Zudem wurde der Start einer pauschalen Einreiseerlaubnis für geimpfte Individualtouristen um einen Monat auf den 1. August verschoben. Gruppen mit geimpften Touristen dürfen seit Ende Mai wieder in begrenzter Anzahl einreisen.