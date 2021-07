Kritische Situation entlang der Aare

Die Aare droht zu überschwappen. Die Lage blieb auch am Dienstag angespannt. Die Berner Feuerwehr hat am Wochenende im Mattequartier und im Altenberg Massnahmen getroffen. Die aufgestellten Beaver-Schläuche und die Talimex-Sperren bleiben vorerst bestehen. Ob sie nötig werden, hängt stark vom Wetter der nächsten Tage ab.

Das Mattequartier am Dienstagmorgen. Foto: Raphael Moser

Die Prognose sieht diesbezüglich düster aus. Bis Mittwochmorgen ist wieder viel Regen prognostiziert. Laut Meteonews liegen örtlich bis 100 Liter pro Quadratmeter drin. Der viele Regen könne insbesondere die Wasserstände von Flüssen und Seen wieder deutlich erhöhen.

Kommt es in Bern jetzt also zu Überschwemmungen? Eine Prognose für die Aare in der Stadt Bern sei sehr schwierig, sagt Bernhard Schudel vom kantonalen Amt für Wasser und Abfall. Dies habe damit zu tun, dass diese Situation auch von anderen Zuflüssen wie Zulg oder Gürbe abhänge. «Diese Wildbäche reagieren sehr schnell auf Niederschläge und verhalten sich so, wie es ihnen passt.»

Foto: Raphael Moser

Beim Thunersee liegt die kritische Hochwassermarke bei 558,30 Metern. «Ziel der Regulierung ist es, den Seepegel wenn möglich darunter zu halten», so Schudel. Am Montagnachmittag erreichte der Seepegel an der Messstelle Oberhofen 558,18 Meter. Am Sonntagabend hatte er fast die Hochwassergrenze erreicht und sank dann etwas.

In den nächsten Tagen müsse man nun damit rechnen, dass die Hochwassergrenze erneut überschritten werde, sagt Schudel. So stufe das Bundesamt für Umwelt (Bafu) die Hochwassergefahr am Thunersee am Montag neu als «gross» ein. Zuvor war die Gefahr «erheblich» gewesen.

(bam)