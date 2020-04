Kolumne «Die Wahrheit über» – Angemessenes Krisenverhalten Wir wissen: Das Coronavirus ist auch eine Chance. Zum Beispiel, um sich ein paar Gedanken über unsere Umgangsformen während des Lockdown zu machen. Lena Rittmeyer

Wer weiss, was er den Passanten alles ins Gesicht haucht: Ein Jogger am Aargauerstalden. Foto: Raphael Moser

Auf der Suche nach einem Thema für diese Kolumne habe ich mir lange den Kopf zerbrochen. Dann dachte ich: Was ist eigentlich mit der Corona-Pandemie? Et voilà, Stoff gefunden. Eine Krise sei auch eine Chance, heisst es ja seither überall, und besteht nicht das chinesische Schriftzeichen für «Krise» aus zwei Teilen, die Gefahr und Chance symbolisieren? Eine schöne Gelegenheit jedenfalls bietet der Lockdown, um sich ein paar Gedanken über den gegenseitigen Umgang in diesen Krisenzeiten zu machen. Hier kommen deshalb die nützlichsten vier Corona-Verhaltenstipps (Nummer drei wird Ihr Leben verändern).

Corona, Corona… heisst so nicht auch diese mexikanische Biermarke? Genau! Deshalb nichts wie hin in den nahe gelegenen Grossverteiler. Hat man sich dort das letzte Sechserpack geschnappt, heisst es nun, zu Hause auf dem Balkon mit Strohhut, Sonnenbrille und einem der besorgten Fläschchen für die Handykamera zu posieren. Vorschläge für eine Bildunterschrift: «Wer kommt zu meiner Corona-Party?», «Trockener Hals? Darauf ein Corona», «Mit meinem Bier mach ich kein Distancing!» usw. Obacht: Die Etikette sollte gut lesbar sein. Ein kleiner Spass, der nie alt wird!

Sind Sie beim Spazierengehen schon das vierte Mal in derselben Woche auf Ihren Nachbarn getroffen? Dann ist es ratsam, ein paar neue Themen ins kurze Trottoirgespräch einzubringen – niemand will bei jeder Gelegenheit auf die Krise angesprochen werden. Ein paar empfehlenswerte Themengebiete, um einen unbekümmerten Wortwechsel zu starten: Die rhetorischen Fähigkeiten des Stadtpräsidenten vor der Kamera (hier könnte gar ein heiteres Streitgespräch entstehen), exotische Haustiere (Tiger im Speziellen), Frisuren von Virologen (lustige Beispiele: Christian Drosten, Daniel Koch. Hier kann zur Not auch humoristisch auf Gesundheitsminister Alain Berset Bezug genommen werden).

Joggen Sie gerne, gerade in Zeiten von Corona? Ihre Atemzüge könnten von Ihrem unmittelbaren Umfeld als störend empfunden werden. Wer weiss, ob Sie den Passanten da ein Virus ins Gesicht hauchen! Nähern Sie sich also joggend einer Fussgängerin oder einem Fussgänger, bietet es sich an, sich von der Person wegzudrehen – also in einen seitlichen Laufschritt zu wechseln. Dabei werden die Arme ebenfalls zur Seite ausgebreitet, während sich die Füsse abwechselnd überkreuzen. Laufen Sie an einem strahlenden Frühlingstag das Aareufer entlang, wo sich nun «tout Berne» tummelt, drängt es sich auf, diesen Laufstil für die gesamte Strecke beizubehalten.

Jetzt, wo sämtliche kulturellen Veranstaltungen abgesagt sind, ist es an der Zeit, die eigene Kreativität nach aussen zu tragen. Denn wer es nicht tut, läuft Gefahr, blass und dröge zu wirken. Wie wäre es also mit einem Podcast? Ein Thema brauchen Sie dafür nicht; es reicht völlig, wenn Sie gerne reden und zu vielem eine Meinung haben. Oder läge Ihnen ein digitales Tagebuch mehr? Dort liesse sich etwa dokumentieren, wie der Sauerteig Blasen wirft oder wie man eigentlich so aussieht mit einer Gesichtsmaske. Oder warum nicht einfach eine Kolumne schreiben? Darin könnten Sie sich dann ironisch distanzieren von den ganzen Corona-Aktionen, ohne zugeben zu müssen, dass Sie eigentlich selber schon über einen Sauerteig nachgedacht haben.