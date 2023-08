Eingekehrt Piazza Bern-Bethlehem – Angekohlte Pizza und perfekte Pasta Im Ristorante Piazza in Bern-Bethlehem serviert ein gut gelauntes Team solide Gerichte aus dem Nachbarland. Mit viel Italianità und einigen Abstrichen. Claudia Salzmann

Eklektische Buntheit: So ist das Ristorante Pizzeria Piazza eingerichtet. Fotos: Claudia Salzmann

Bei Regenwetter ein Ausflugsrestaurant zu finden, das geöffnet hat, stellt sich als Herausforderung heraus. Im Emmental beispielsweise sind gleich zwei gute Lokale geschlossen. So fahren wir durchs Aaretal in Richtung Wohlensee, doch auch da treffen wir eine verschlossene Küche an. Uns bleibt nichts anderes übrig, als wieder retour in die Stadt zu düsen. Wir landen in Italien, auf einer Piazza. Das Restaurant Piazza steht an einem Platz in der Nähe des Einkaufszentrums Westside und sieht einladend aus.