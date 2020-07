Gedenken an Toten in Polizeihaft – Angehörige beklagen «feige» Vandalenakte Das Mahnmal auf dem Berner Waisenhausplatz für den in Haft gestorbenen Kilian S. wird auch eineinhalb Jahre nach seiner Errichtung regelmässig zerstört. So geschehen in der Nacht auf Donnerstag. Simon Preisig

Das Mahnmal auf dem Waisenhausplatz für den in Haft verstorbenen Kilian S. wurde zerstört. Foto: Franziska Rothenbühler

«Wir werden nie vergessen, auch wenn sich dies jemand wünscht», heisst es in einer Nachricht, die Angehörige und Freunde von Kilian an ihre Verwandten und Bekannten geschickt haben. Der Grund für die Mitteilung: In den vergangenen Wochen wurde das Mahnmal auf dem Berner Waisenhausplatz mehrere Male beschädigt. So auch in der Nacht auf Donnerstag: Über die Erinnerungsplakette wurde weisse Farbe gegossen, Äste der kleinen Bergföhre wurden von Unbekannten abgeschnitten.