Als Dragqueen ist Christof Althaus am letzten Wochenende mitten in Zürich verprügelt worden. Es war für ihn ein Schockmoment – und ein Grund, erst recht loszulegen.

Als Dragqueen ist Christof Althaus am letzten Wochenende mitten in Zürich verprügelt worden. Es war für ihn ein Schockmoment – und ein Grund, erst recht loszulegen.

Christof Althaus in seiner Heimatstadt Thun. Der Berner Oberländer tritt hobbymässig als Dragqueen auf. Das ist ihm mitten in Zürich zum Verhängnis geworden.

Christof Althaus in seiner Heimatstadt Thun. Der Berner Oberländer tritt hobbymässig als Dragqueen auf. Das ist ihm mitten in Zürich zum Verhängnis geworden.

Christof Althaus, Sie sind am Wochenende an der Europaallee in Zürich brutal verprügelt worden, als Sie als Dragqueen Miss Miss Chris gekleidet auf dem Heimweg waren. Wie geht es Ihnen heute?

Im Moment nicht schlecht. Ich konnte wieder mal schlafen – die Nächte davor hat es schon ziemlich rotiert in meinem Kopf. Dass das, was ich erleben musste, im Jahr 2023 immer noch passiert: Das ist traurig für unsere liberale, offene Schweiz. So wie es auch traurig ist, dass wir im Jahr 2021 noch darüber abstimmen mussten, ob Schwule und Lesben heiraten dürfen. Wir sind doch Menschen wie alle anderen auch.