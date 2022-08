Mehreren weissen Musikern wurde in Bern und Zürich der Auftritt abgesagt oder unterbrochen, weil sie Dreadlocks tragen oder Reggae spielen. Auffällig ist, dass die Leute, die dieses Unbehagen formulierten, anonym blieben.

Genau. Wobei das Verhalten spezifisch auf die Deutschschweiz und auf Deutschland zutrifft. In den USA zum Beispiel, wo es in den letzten zehn Jahren viele solcher Fälle gab, standen die Leute mit dem Namen zu ihrer Haltung. Die Anonymität der Leute, die Sie ansprechen, finde ich ärgerlich, aber auch: dass sie nicht argumentiert haben. Wir wissen also nicht, wie sie ihr gefühltes Unbehagen begründen. Denn ein Gefühl ist kein Argument.