Greenfield-Festival früher und heute – Andere Zeiten, andere Sitten Was ist heute anders als zu Gründerzeiten des Greenfield-Festivals? Vieles. Alexandra Krebs, Geschäftsführerin der Greenfield Festival AG in Interlaken, gibt einige Antworten. Hans Peter Roth

Das Greenfield-Festival ist eröffnet. Ein Fan lässt sich das Konzert von Enter Shikari auf der Jungfrau Stage nicht entgehen. Foto: Manuel Lopez

Musik und nochmals Musik. Das ist heute nicht anders als zu Pionierzeiten des Greenfield-Festivals. Der Sound steht im Fokus. Dieses Jahr sind mit Slipknot, den Ärzten, Sabaton, Parkway Drive und Amon Amarth sogar gleich fünf «Headliner», also bekannte Publikumsmagneten, am Start. Nicht weniger als 40 Bands spielen bis am Samstag auf dem Flugplatzgelände auf dem Bödeli. Und doch ist vieles anders als in den Anfangsjahren.