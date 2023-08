Gegengewicht zum Westen: Chinas Staatschef Xi Jinping als Redner und Gastgeber Cyril Ramaphosa, Südafrikas Präsident, am Brics-Gipfel. Foto: AFP

Für die Chinesen begann der Brics-Gipfel in Johannesburg mit einem bemerkenswerten Zwischenfall: Zu einem Auftritt beim Wirtschaftsforum der Brics-Gruppe tauchte der chinesische Staatspräsident nicht auf, stattdessen trug sein Handelsminister die Rede vor. Ein Ereignis, das heftige Spekulationen auslöste. In Peking tat das Aussenministerium hingegen so, als habe der Termin mit dem Parteichef stattgefunden. Beim späteren Abendessen der Staats- und Regierungschefs sass der kurzzeitig Vermisste dann wieder mit am Tisch.