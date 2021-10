Internationale Probe-Mission – Analog-Astronauten testen Mars-Expedition in der Negev-Wüste Sechs Frauen und Männer leben derzeit wie auf dem Roten Planeten. Ihre Umgebung ist rot und staubig, aber irdisch – noch.

Wie in einem Mars-Film: Die sechs Test-Astronauten schreiten durch die Negev-Wüste. Foto: Jack Guez (AFP)

Schweren Schrittes bewegen sich die Astronauten in ihren dicken silberfarbenen Raumanzügen durch die rote steinige Landschaft. Doch sie sind nicht auf einem fernen Planeten unterwegs, sondern in der Wüste Negev in Israel.

Die Umgebung um den Krater Machtesch Ramon kommt der Marslandschaft sehr nahe. Deshalb haben das Österreichische Weltraumforum und die israelische Weltraumbehörde den Süden Israels für ihr Experiment ausgewählt. Ihre Mission: Die Bedingungen für eine künftige Reise zum Mars zu erproben.

Die Uniformen erinnern an Star Trek: Die sechs Astronauten stammen aus Spanien, Israel, den Niederlanden, Deutschland, Österreich und Portugal. Foto: Jack Guez (AFP)

«Der Krater bietet eine weltweit fast einzigartige geologische Struktur, die viele Merkmale aufweist, die es so auch auf dem Mars gibt», sagt Gernot Grömer vom Österreichischen Weltraumforum. Es blieben allerdings einige entscheidende Unterschiede: Statt minus 60 Grad Celsius auf dem Roten Planeten herrschen in der Wüste mindestens 30 Grad, und anders als auf dem Mars gibt es genügend Sauerstoff zum Atmen.

50 Kilogramm schwerer Anzug

Bis Ende Oktober dauert die irdische Marsmission Amadee-20, die wegen der Pandemie um ein Jahr verschoben wurde. In dieser Zeit leben sechs so genannte Analog-Astronauten abgeschnitten von der Welt in ihrer solarbetriebenen «Marsstation» in der Wüste. Nach draussen dürfen sie nur in ihren rund 50 Kilo schweren Raumanzügen.

Alon Tenser stört das nicht: «Das ist ein wahr gewordener Traum, für den wir mehrere Jahre gearbeitet haben», sagte der 36-jährige Israeli. Die anderen im Team stammen aus Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Portugal und Spanien. Sie wurden nach ausgiebigen körperlichen und psychologischen Untersuchungen aus einer Vielzahl von Bewerbern ausgewählt.

Auch ein Mars-Heli fehlt nicht: Die Astronauten testen auch eine Drohne. Foto: Jack Guez (AFP)

«Als ich klein war, nahm mich mein Vater mit ins Weltraummuseum», erzählt die Mikrobiologin Anika Mehlis aus Plauen in Sachsen – die einzige Frau im Team. «Als ich sah, dass das Forum Analog-Astronauten suchte, musste ich mich einfach bewerben.»

Spartanische Einrichtung

Die Ausstattung der Station ist spartanisch: Es gibt nur eine kleine Küche, geschlafen wird in Stockbetten. Der meiste Platz ist für wissenschaftliche Experimente reserviert.

Die Analog-Astronauten testen den Prototyp einer Drohne, die ohne GPS funktioniert, sowie mit Wind- und Sonnenenergie betriebene autonome Kartierungs-Fahrzeuge. Mehlis wird untersuchen, welche Gefahr von Bakterien ausgeht, die von der Erde auf den Mars eingeschleppt werden und jedes Leben dort vernichten könnten.

Das Panorama: So sieht der Blick aus der Stube nach draussen aus. Foto: Jack Guez (AFP)

Doch nicht nur Ausrüstung und Technologien werden getestet, sondern auch das Verhalten der Menschen in dieser extremen Ausnahmesituation. «Der Zusammenhalt der Gruppe und die Teamfähigkeit sind entscheidend für das Überleben auf dem Mars», sagt Grömer.

Vorbereitung für Nasa-Mission

Das Österreichische Weltraumforum ist eine private Organisation von Luft- und Raumfahrtspezialisten und hat bereits zwölf ähnliche Simulationen in der ganzen Welt organisiert, zuletzt im Oman. Die Experimente helfen die erste bemannte Mars-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa vorzubereiten, die für die 2030er Jahre geplant ist.

«Wir bereiten uns hier auf die grösste Reise vor, die unsere Gesellschaft je unternommen hat», sagt Grömer und glaubt fest daran, «dass der erste Mensch, der den Mars betritt, bereits geboren ist».

Unterwegs in der roten Wüste: Der Krater gleicht jenen auf dem Mars. Foto: Jack Guez (AFP)

Studie: Langzeit-Missionen im All hinterlassen Schäden im Gehirn Infos einblenden Langzeit-Missionen im All führen bei Raumfahrern nicht nur zum Muskel- und Knochenschwund, sondern hinterlassen auch Schäden am Gehirn. Das bestätigten Forscher nun mit Hilfe von Bluttests, wie die Ludwig-Maximilians-Universität München am Dienstag mitteilte. Zuvor hatte es bereits ähnliche Ergebnisse nach Hirnscanns von Astronauten gegeben. Gemeinsam mit Wissenschaftlern der schwedischen Universität Göteborg und russischen Kollegen haben die Münchner Forscher nun erstmals bei Kosmonauten anhand von hochmodernen Bluttests die Gehirnstruktur vor und nach ihrer Rückkehr aus dem All untersucht. Die fünf Raumfahrer waren im Schnitt 169 Tage an Bord der internationalen Raumstation ISS. «Insgesamt deuten unsere Ergebnisse auf eine leichtgradige, aber anhaltende Hirnverletzung und einen beschleunigten Alterungsprozess des Gehirns bei Rückkehr zur Erde hin», erklärte LMU-Mediziner Peter zu Eulenburg. Dabei scheinen alle relevanten Gewebsarten des Gehirns betroffen zu sein. Als klinischer Hinweis für neurologische Folgen eines Langzeitaufenthalts im All sind bisher lediglich Veränderungen des Sehvermögens bei einigen Raumfahrern festgestellt worden. In ihrer Studie konnten die Forscher nachweisen, dass mehrere massgebliche Proteine für Alterungsprozesse und Verletzungen des Gehirns direkt nach Rückkehr aus dem All deutlich ansteigen. Ursache dafür könnte ein gestörter Abfluss des venösen Bluts aus dem Kopf aufgrund der Schwerelosigkeit sein, der im Lauf der Zeit zu einem Druckanstieg im Nervenwasser führt. Bevor Astronauten eine Reise zum Mars anbrechen, seien unbedingt weitere Studien mit vorbeugenden Massnahmen gegen den Druckanstieg im Kopf notwendig, fordern die Mediziner. (afp)

Auch das erinnert an Science-Fiction: Zwei Test-Astronauten steuern die «Mars-Basis». Foto: Jack Guez (AFP)

Spartanische Verhältnisse: So sieht das Gebäude von oben aus. Foto: Jack Guez (AFP)

Zum Vergleich: So sieht der jüngste Nasa-Rover Perseverance die echte Mars-Landschaft. Foto: Nasa (AFP)

SDA/oli

