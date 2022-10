Neue Corona-Welle – An Omikron angepasster Impfstoff in Berner Impfzentren Ab November steht in den Berner Impfzentren ein neuer Covid-19-Impfstoff des Herstellers Pfizer zur Verfügung.

Im Kanton Bern steht ab November ein weiterer, an die aktuelle Omikron-Subvariante angepasster Impfstoff zur Verfügung. Foto: Keystone (Archiv)

Mit dem Impfstoff von Pfizer wird das Angebot an Vakzinen um einen weiteren, an die Virusmutation Omikron BA.1 angepassten mRNA-Impfstoff ergänzt, wie der Kanton Bern am Freitag mitteilte. Die eidgenössische Impfkommission geht davon aus, dass der Impfstoff von Pfizer, wie jener von Moderna, etwas besser vor der aktuellen Omikron-Subvariante des Coronavirus schützt.

Booster-Impfungen werden ab November nun jeweils mit den markengleichen Impfstoffen wie bei der Grundimmunisierung durchgeführt, wie die bernische Gesundheitsdirektion am Freitag mitteilte.

Impfzentren gibt es in den Spitälern Insel in Bern, Interlaken, Thun, Biel, Langenthal, St. Imier, Moutier, Burgdorf und Langnau. Apotheken und Arztpraxen werden den Impfstoff bei Bedarf ebenfalls anbieten.

Weiterhin wird im Kanton Bern eine Impfung für Personen ab 65 Jahren sowie besonders gefährdeten Personen empfohlen. In einem nächsten Schritt erhalten Personen im Alter von 16 – 64 Jahren von Anfang bis Mitte November eine Einladung zur Booster-Impfung.

SDA

