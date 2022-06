Messwerte im roten Bereich – Dicke Luft an Berner Schulen - was hat sich getan? Aarberg, Lyss und Burgdorf schnitten bei einer Untersuchung des Bundes zur Luftqualität in Klassenzimmern schlecht ab. Wie ist das Lernklima heute? Ein Besuch. Regina Schneeberger Simone Lippuner

Leuchtet das CO₂-Messgerät orange, heisst es schon bald wieder: Lüften. Foto: Beat Mathys

Die Fenster sind sperrangelweit offen, durchs Zimmer weht ein kühles Lüftchen, draussen zwitschern die Vögel. Die Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse lesen im Englischunterricht die Geschichte über Billy Elliot, einen Jungen aus der britischen Arbeiterklasse, der trotz Widerständen eine Karriere als Balletttänzer machte. Spannender Lesestoff, eine frische Brise – das Lernklima im Oberstufenschulhaus in Aarberg ist im grünen Bereich, macht es den Eindruck. Auch im buchstäblichen Sinn: Das CO₂-Messgerät, das an der Wand zwischen Ämtliplan und Stundenplan hängt, leuchtet grün. Die Konzentration des Kohlendioxids ist also tief, die Qualität der Luft ideal.