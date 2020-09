Herbst-Tipp Wattenmeer – An der Nordseeküste Im Nordwesten Deutschlands beginnt jetzt die schönste Jahreszeit: Bühne frei für Zugvögel, eine steife Brise und viel heissen Tee. Brigitte Jurczyk

Sand, Wellen, Wind: Norderney ist ein Eldorado für Strandwanderer. Foto Imago

Zuerst kommen die Kandisstücke in die Tasse, dann der heisse Tee. Es knistert so schön, wenn die Zuckerkristalle auseinandersplittern. Wer das bisher nicht wusste und den Tee vor den Kluntjes, wie man den Kandis hier nennt, in die Tasse füllte, würde beim Besuch des Teemuseums in der Kleinstadt Norden eines Besseren belehrt. Das Museum in der nordwestlichsten Stadt Deutschlands hat zwar geöffnet, die Teezeremonie bleibt aber wegen Corona bis auf weiteres ausgesetzt.