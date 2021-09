IAA Mobility in München – An der IAA bleibt alles anders Mit dem Namenszusatz «Mobility» geht die Automesse IAA neue Wege und versucht den schwierigen Spagat zwischen Aufbruch und Tradition. Lukas Rüttimann

Begegnung statt reiner Präsentation: Die Open-Space-Erlebnisfläche von Mercedes-Benz auf dem Odeonsplatz im Stadtzentrum von München. Foto: Daimler AG Blumen statt PS: Am Stand von Continental setzt man auf Sonnenblumen und nachhaltige Reifen. Foto: Hoher Besuch: Bundeskanzlerin Angela Merkel anlässlich der Eröffnung der IAA. Foto: 1 / 4

Gewisse Dinge bleiben gleich, auch wenn sonst alles neu werden soll. An der Mercedes-Benz Pre-Night-Gala vor der IAA jedenfalls spricht Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender des Konzerns, wie immer in den letzten Jahren bei solchen Veranstaltungen. Auch der Duktus klingt vertraut; es fallen Begriffe wie «imagine», «future», «sustainability», «better», «cleaner» und «electric». So wird die neue E-Offensive des Konzerns (s. unten) vorgestellt.

Dann jedoch zeigt die IAA auch ihr neues Gesicht. Die Präsentation in der Mercedes-Benz-Niederlassung in München verwandelt sich in eine aufwendige Show mit Live-Musik und spektakulären Lichteffekten, die vor allem als mit digitalen Effekten angereicherte Online-Übertragung für Wow-Effekte sorgt. Schliesslich schauen grosse Teile der Welt an diesem Abend per Live-Stream zu. Sie kommen in den Genuss einer Sci-Fi-Show irgendwo zwischen «The Matrix» und «Minority Report». Dazu passt die Film-Parodie, mit der Chefdesigner Gorden Wagener und sein Team die neue elektrische G-Klasse vorstellen. Willkommen in einer Zukunft, in der man dem grossen Umbruch mit einem Lächeln entgegentritt.