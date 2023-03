Xi Jinping trifft Putin – An der Grenze der russisch-chinesischen Freundschaft Früher bekämpften sich Chinesen und Russen, es ging um Macht und Einfluss. Zeit, nachzufragen, wie es so läuft, jetzt, da Xi Jinping nach Moskau reist. Lea Sahay, Heihe

Die neue Autobahnbrücke von Russland nach China über den Grenzfluss Amur: Pekings Staatsmedien lobten das Bauwerk als Vorzeigeprojekt der neuen Seidenstrasse. Foto: AFP

Häuser brennen, Verletzte schreien, eine Mutter trägt ihr totes Kind. Daneben ein schwer verletzter Soldat. «Er stirbt, aber versucht noch weiterzukämpfen», sagt eine Erzählerstimme aus den Lautsprecherboxen. Die Stimme erzählt von dem Überfall auf Aihui im Jahr 1900, als die Russen in die Siedlungen am Ufer des Flusses Amur einfielen. Ein Projektor des Museums wirft eine Animation von russischen Soldaten auf die Kulisse aus Holz und Wachsfiguren. Die Soldaten richten ihre Waffen auf die Zivilisten, zielen, drücken ab. «Die Menschen haben ihre Heimat und ihr Vaterland bis in den Tod verteidigt», sagt die Stimme aus dem Lautsprecher.