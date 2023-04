Radio Free Europe und Radio Liberty – An der Front im Informations­krieg Lange galt der Radiosender RFE/RL mit Sitz in Prag als Überbleibsel des Kalten Krieges. Seit Russland Krieg gegen die Ukraine führt, hat er wieder einen grossen Auftrag. Willi Winkler

Jeden Morgen findet die grosse Konferenz statt: Im Newsroom von Radio Free Europe und Radio Liberty. Foto: Akos Stiller («The New York Times», Redux, Laif)

Bitte, die Frage sei nicht persönlich, aber der Mann an der Pforte muss sie an den Besucher richten: Führt er womöglich Waffen oder Sprengstoff mit sich? Der Besucher versichert, dass er bestimmt nichts Schlimmes im Schilde oder in der Tasche führt. An der Sicherheitsschleuse im Haus beim Ablegen der Jacke und beim Leeren der Tasche folgt die Frage gleich noch mal: Sprengstoff? Waffen? Nein, ganz bestimmt nicht.