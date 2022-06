Wegwerf-Kultur im rotgrünen Bern – An der Aare hört die Nachhaltigkeit auf Nach jedem schönen Sommertag türmen sich Schlauchboote im Marzili, Bierbüchsen vor Mülleimern, und durch die Wälder zieht sich eine Spur von Grillüberresten. Claudia Salzmann

11 Uhr, montags am Aareufer in Worblaufen: Zwei Mitarbeiter der Gemeinde Ittigen spazieren mit Werkzeug und Müllsack die Aare entlang. Sie sind auf der Suche nach Abfall, der von den Badenden nach dem heissen Wochenende hinterlassen wurde. An der Gemeindegrenze zu Bern kehren sie um.