Griechenland streitet über Campus-Polizei – An den Universitäten erwacht der Geist der Militärdiktatur Staatliche Sicherheitskräfte sollen an Hochschulen für Ordnung sorgen – wegen angeblicher krimineller Aktivitäten. Damit rührt die konservative Regierung an ein kollektives Trauma aus Zeiten der Junta. Tobias Zick Thessaloniki

Studentenprotest in Thessaloniki: Die Aristoteles-Universität ist Griechenlands grösster Campus – und nach Ansicht der Regierung ein Ort, an dem dringend Ordnung geschaffen werden muss. Foto: Sakis Mitrodlidis (AFP)

Anna-Maria Iliou wurde schon im Februar klar, dass die Dinge an ihrer Hochschule sich plötzlich in eine befremdliche Richtung bewegen. «Wir trafen uns auf dem Campus, um zu demonstrieren», erzählt die Journalistikstudentin. «Nichts Hochpolitisches. Wir protestierten dagegen, dass die Uni wegen der Corona-Massnahmen immer noch geschlossen war. Wir forderten Präsenzunterricht. Und da ging plötzlich eine Horde Polizisten auf uns los. Die waren weit in der Überzahl.»