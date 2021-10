Tagestipp – An den Abgründen balancieren

Abo «Das Berner Brodeln» mit Max Usata von Puts Marie «Ist Musik bloss ein Luxusgut?»

Wie klingt Bern nach der Pandemie? Was hat sich bei Berner Musikschaffenden an Musik aufgestaut? Max Usata ist Sänger von Puts Marie und Mister Milano. Er hat Protestlieder aufgenommen und einen Störenfried in den Übungsraum geladen.