Trübe Aussichten für Schneeliebhaber – «An 7 von 10 Weihnachten ärgern wir uns mit Tauwetter herum» Warmlufteinbrüche über die Festtage seien typisch, sagt Felix Blumer von SRF Meteo. Die Skipisten im Berner Oberland dürften dem Tauwetter aber standhalten. Quentin Schlapbach

Auf den Dächern Berns ist der Schnee bereits grösstenteils geschmolzen. Foto: Nicole Philipp

Wer über die Festtage in die Berge Ski fahren will, der muss leer schlucken, wenn er den aktuellen Wetterbericht liest. Bereits am Donnerstag soll die Schneefallgrenze auf über 2000 Meter über Meer ansteigen. Von Heiligabend bis und mit Stephanstag geht das Tauwetter dann nahtlos weiter – Temperaturen von weit über 10 Grad und dazu immer wieder Regengüsse bis in hohe Lagen.