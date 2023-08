Städtereise in den Niederlanden – Amsterdam, einmal anders Nichts gegen die Grachten. Aber gerade in den letzten Jahren ist in Amsterdam viel Neues entstanden. Zeit, die Hauptstadt der Niederlande mal von einer frischen Seite zu erleben. Eva Dignös

Keine 30 Minuten mit dem Zug von Amsterdam entfernt und – wenn nicht grade das lokale Formel-1-Rennen ansteht – schön ruhig: Der Traditionsbadeort Zandvoort. Foto: Alamy Stock Photo

Vorne, ja, da wartet schon das Amsterdam, das man kennt, mit den Grachten, den schmalen, backsteinroten Kaufmannshäusern. Aber diese Reise soll an der Hintertür des Hauptbahnhofs beginnen. Die nicht in irgendwelche schummrigen Höfe führt, sondern direkt ans Wasser, an das IJ – den Meeresarm mit dem lustigen kurzen Grossbuchstaben-Namen, der die Hauptstadt mit der Nordsee verbindet.