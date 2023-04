Technikschlacht im Ukraine-Krieg – Amerikanische Minen bereiten russischen Panzern grosse Probleme Moderne Sprengfallen spielten im Widerstand gegen die russische Winteroffensive eine wichtige Rolle. Simon Angelo Meier

Fast komplett zerstört: Ein ukrainischer Soldat inspiziert einen beschädigten russischen Panzer in Tschornobajiwka in der Region Cherson. Foto: Efrem Lukatsky (Keystone)

Das Ziel der russischen Winteroffensive war es, das ganze Gebiet des Donbas unter russische Kontrolle zu bringen. Die Militäroperation scheiterte weitgehend. Nur in Bachmut konnten Geländegewinne verbucht werden. Neben den zu offensichtlichen Absichten der russischen Einheiten, die es den Ukrainern erlaubten, sich entsprechend vorzubereiten, spielten auch moderne Minensysteme eine entscheidende Rolle. Die ukrainischen Truppen können dank den Waffenlieferungen der westlichen Staaten, allen voran der USA, auf verschiedene moderne Minentypen zurückgreifen. Auch in der Panzerschlacht bei Wuhledar spielten die Sprengkörper eine entscheidende Rolle.

Entschärfte, eingesammelte Minen liegen auf einem Haufen in einem Feld bei Pravdyne in der Region Cherson. Foto: Evgeniy Maloletka (Keystone)

Eigentlich sollten Minenfelder für Panzer nicht undurchdringlich sein. Minen zerstören Kampfpanzer nur selten. Vielmehr ist es das Ziel, die Panzerkampfwagen durch Beschädigung der Ketten oder Räder bewegungsunfähig zu machen. Da die ukrainischen Truppen bei Wuhledar und anderen strategisch wichtigen Orten dichte Minenfelder mit unterschiedlichsten Minentypen anlegten, kamen die Antiminensysteme der russischen Einheiten jedoch an ihre Grenzen.

Russische Minenabwehrsysteme auf druckauslösende Minen ausgelegt

Die russischen Truppen setzten vor allem Minenwalzen der Typen KMT-7 und KMT-5 ein, wie das Wirtschaftsmagazin «Forbes» berichtet. Diese funktionieren mittels eines doppelten Satzes schwerer Stahlräder, die durch ein schaufelähnliches Pflugsystem direkt hinter den Radsätzen ergänzt werden. Die Minenwalzen werden an der Vorderseite eines Panzers festgemacht. Wenn dieser durch ein vermintes Feld rollt, sollte das Gewicht der Walze die Sprengfallen auslösen, bevor der Panzer selbst darüberrollt. Die Pflüge haben die Funktion, all jene Minen auszugraben, welche die schweren Stahlräder nicht zur Explosion bringen konnten. Ein zusätzlicher Mechanismus sollte auch magnetische Minen erkennen und zur Zündung bringen. Dieser habe im Ukraine-Krieg aber in vielen Fällen versagt. Die Russen liessen deshalb bereits letzten Sommer zahlreiche Minenwalzen zurück, wie der «Economist» schreibt.

Zwar verwenden die ukrainischen Truppen vor allem Panzerabwehrminen des Typs TM-62 aus Sowjetzeiten, wie der «Economist» berichtet. Diese verfügen über einen Druckzünder, werden vergraben oder auf Feldern zerstreut und durch die darüberrollenden Fahrzeuge ausgelöst. Moderne Versionen der TM-62-Sprengfallen können aber auch durch magnetische Zündsysteme ausgelöst werden. Hier genügt dann die Nähe zu einem metallenen Militärfahrzeug.

Da die Ukrainer viele dichte, gemischte Minenfelder anlegten und auch auf magnetische Streuminen amerikanischer Bauart zurückgreifen konnten, wurden russische Panzervorstösse wie jene bei Whuledar erfolgreich aufgehalten. Das Vorrücken in grossen Panzerverbänden, konstruktive Mängel der russischen Panzer und die geschickten Hinterhalte der ukrainischen Truppen spielten dabei auch eine entscheidende Rolle, wie wir in einer Analyse zur Schlacht bei Whuledar aufgezeigt haben.

Tückische Waffe: Ein ukrainischer Soldat erklärt die Funktionsweise einer Antipanzermine in Snihuriwka in der Region Mykolajiw. Foto: Andrii Dubchak (Getty Images)

Russland verfügt nur über wenige moderne Antiminensysteme, die auch magnetische Minen erkennen und auslösen können. So sind raketengetriebene Räumungssysteme und Minenfahrzeuge mit magnetischen Vorrichtungen anscheinend weniger verbreitet. Das britische Verteidigungsministerium führte dazu aus, dass die ukrainischen Truppen in Whuledar leichte RAAMS-Magnetstreuminen amerikanischer Bauart in die Fahrspuren schossen, die zuvor von den russischen Einheiten von Minen geräumt worden waren, und ihnen dadurch erhebliche Probleme bereiteten.

Geplante ukrainische Frühlingsoffensive

Die ukrainischen Truppen haben in den vergangenen Wochen Zugeständnisse für Lieferungen neuer westlicher Minenräumsysteme erhalten. Diese sollen bei der bevorstehenden Frühlingsoffensive zum Einsatz kommen. Auch die russischen Kräfte haben jedoch ihre strategisch wichtigen Stellungen mit Minen gesichert. Die Fähigkeiten der ukrainischen Antiminensysteme werden dabei auf die Probe gestellt werden.

