Das dauert: Von Hand sortiert eine Wahlhelferin in Phoenix, Arizona, die aus dem Maricopa County eingegangenen Wahllisten (10. November 2022). Foto: Matt York (AP, Keystone)

Am Donnerstag, 48 Stunden nach den Zwischenwahlen, waren in Arizona immer noch 634’000 Wahlzettel nicht gezählt worden, mehr als 400’000 davon in Maricopa County, wo die Stadt Phoenix liegt. Insgesamt umfasst dieser Bundesstaat 7,2 Millionen Einwohner, wovon sich 4,1 Millionen als Wähler haben registrieren lassen.