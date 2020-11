Frauenberuf «Velomech» – Am Wettbewerb versetzte die kleine Frau Konkurrenten ins Staunen Ein heutiger «Velomech» repariert teure Bikes mit Hightech-Komponenten. Im Männerberuf machen junge Frauen Furore – etwa Sandra Schmied aus Guggisberg. Peter Marthaler

Jugendliche Erobererlaune: Sandra Schmied hat an Wettbewerben schon etlichen Männern den Meister gezeigt. Bild: Franziska Rothenbühler

Wieder Montag. Und was für einer: Das Jahr 2001 beginnt für Sandra Schmied sehr gut. An jenem Neujahrstag wird sie als zweite Tochter der Bauernfamilie Schmied in Guggisberg geboren. Der blonde Wirbelwind verbringt eine glückliche Jugendzeit auf dem elterlichen Hof und ist begeistert von der Arbeit mit den Tieren – und vor allem auch mit den Landmaschinen. Sie packt überall mit an und scheut sich nicht, an Traktor und Mäher herumzuschrauben.

Doch ihre wahre Liebe gilt dem Velo, das ihr den Weg in die Welt öffnet. Dabei spielt es keine Rolle, dass es von Guggisberg aus immer hinauf oder hinunter geht. Noch keine 20 Jahre jung, kann sie auf eine bemerkenswerte Karriere zurückschauen: Gold an den Berufsmeisterschaften Swiss Skills 2018 in Bern und Gold am Europacup in Brünn (kleiner Text).