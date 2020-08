Muslimische Seelsorge – Am Spital ist er nicht in erster Linie Imam Als erste öffentliche Klinik der Schweiz hat das Inselspital mit Zeadin Mustafi einen islamischen Seelsorger angestellt. Bernhard Ott

Zeadin Mustafi ist am Inselspital nicht nur Seelsorger, sondern oft auch Vermittler zwischen dem Personal und muslimischen Angehörigen. Foto: Franziska Rothenbühler

Wer als Aussenstehender mit Zeadin Mustafi reden möchte, wird in die reformierte Kapelle gebeten. Der Treffpunkt ist auf den ersten Blick überraschend: Denn Mustafi ist der erste fest angestellte muslimische Seelsorger der Universitätsklinik. Empfangen wird man in der Kapelle indes zuerst von Thomas Wild. «Wir arbeiten in einem überkonfessionellen Team und sind nicht von der Kirche angestellt», sagt der Co-Leiter des Seelsorgeteams. Konkret bedeute dies, dass er als reformierter Seelsorger gelegentlich auch Patienten muslimischen Glaubens betreue, sagt Wild.