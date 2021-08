Nachfolge von Christoph Lerch – Am Sonntag wird eine neue Statthalterin gewählt Ladina Kirchen (SP) und Tatjana Rothenbühler (FDP) stehen einander im Duell um das Regierungsstatthalteramt Bern-Mittelland gegenüber.

Ladina Kirchen (SP, links) und Tatjana Rothenbühler treten gegeneinander an. Foto: Adrian Moser

Am 29. August wählen die 76 Gemeinden des Verwaltungskreises Bern-Mittelland eine neue Regierungsstatthalterin. Der amtierende Statthalter Christoph Lerch (SP) geht Ende Jahr in Pension. Beim ersten Wahlgang vom 13. Juni erreichte niemand das absolute Mehr. Ladina Kirchen (SP) erhielt am meisten Stimmen, nämlich 65’936. Tatjana Rothenbühler (FDP) folgte mit 50’789 Stimmen. Auf dem dritten Platz landete der GLP-Kandidat Claude Grosjean mit 33’333 Stimmen. Er verzichtet auf den zweiten Wahlgang. Die Wahl wird deshalb zwischen Kirchen und Rothenbühler ausgemacht. Das Resultat wird am Sonntag um etwa 14.30 Uhr erwartet.

Ladina Kirchen (SP) ist 51 Jahre alt, führt mit zwei Partnerinnen eine Anwaltskanzlei in Bern-Bümpliz. Sie hat zwei schulpflichtige Töchter und wohnt mit ihrer Familie in Oberbottigen im Westen von Bern.

Tatjana Rothenbühler (FDP) ist 50 Jahre alt, arbeitet beim Eidgenössischen Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS). Sie hat zwei Söhne im Teenageralter und lebt mit ihrer Familie in Köniz.

