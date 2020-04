Wie läuft eigentlich der Corona-Test? – Am Schluss landet sogar der Beifahrer in Quarantäne Neu empfiehlt der Bundesrat auch bei milden Symptomen den Corona-Test. Im Drive-in-Zentrum in Bern wird das schon praktiziert. So ein Test ist ein skurriles Erlebnis. Mischa Stünzi

Nach dem Abstrich müssen die Testpersonen ohne Halt nach Hause fahren und bis zum Ergebnis in Quarantäne bleiben (Bild gestellt). Foto: Christian Pfander

«Kommen Sie wegen des Tests?», fragt ein Mann in Securitas-Uniform auf dem Allmend-Parkplatz mit breitem Lächeln. Ja, so ist es. Der «Bund» begleitet eine Person zum Corona-Test ins Drive-in-Zentrum auf dem BEA-Gelände – selbstverständlich unter Wahrung der Hygienevorschriften. Ein hartnäckiger Husten reicht, um sich hier testen zu lassen. Damit hat das Zentrum im Norden von Bern vorweggenommen, was der Bundesrat seit dieser Woche empfiehlt: dass sich auch Personen mit nur milden Symptomen testen lassen.