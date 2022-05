Tagestipp: «Ida» im Seniorenkino – Am Schluss ist alles anders In «Ida» verknüpft Regisseur Pawel Pawlikowski das Schicksal einer jungen Frau mit der Geschichte Polens. Regula Fuchs

Malerische Bilder: Die angehende Nonne muss sich im Film «Ida» ihrer Geschichte stellen. Foto: zvg

Die junge Anna hat eigentlich vor, Nonne zu werden, aber am Schluss des in Schwarzweiss gedrehten Films ist alles anders, und sie heisst auch nicht mehr Anna. In «Ida» (2014) verknüpfte der polnische Regisseur Pawel Pawlikowski das Schicksal der jungen Frau mit der verdrängten Geschichte Polens. Er schuf ein filmisches Kleinod, welches das Gewichtige mit einer betörenden Schwerelosigkeit erzählt. (reg)

