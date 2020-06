Debatte um Ladenöffnungszeiten – Am Samstag gibt es doch keine Stunde mehr Der Grosse Rat stimmt für zwei zusätzliche verkaufsoffene Sonntage. Der Verlängerung der Öffnungszeiten am Samstag lehnt er dagegen aus taktischen Gründen ab. Mischa Stünzi

Menschen mit Einkaufstüten in der Stadt Bern. Keystone

Im Kanton Bern müssen die Läden am Samstag weiterhin um 17 Uhr schliessen. Das bernische Parlament hat sich mit einer knappen Mehrheit gegen die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten um eine Stunde ausgesprochen.

Die Läden könnten schon heute 94 Stunden pro Woche offen haben, sagte die Grüne Natalie Imboden. Eine 95. Stunde zusätzlich bringe niemandem etwas. Sie schade aber dem Verkaufspersonal, das auch so unter harten Bedingungen und für tiefe Löhne arbeite.

Bestritten wurde von der Ratslinken insbesondere, dass längere Öffnungszeiten den Läden im Konkurrenzkampf gegen den Online-Handel helfen. «Dass die Kunden am Samstag zwischen 17 und 18 Uhr in die Läden gehen, statt am Computer einzukaufen, ist Theorie», sagte Peter Siegenthaler (SP). Auch die unterlegenen Bürgerlichen dementierten nicht, dass die Verlängerung der Ladenöffnungszeiten am Samstag keine Wunder vollbringen würde. Aber die zusätzliche Stunde entspreche letztlich dem Bedürfnis der Kundinnen und Kunden und des Detailhandels, sagte Adrian Haas (FDP).

Das Nein zur umstrittenen Gesetzesänderung war auch deshalb möglich, weil mit dem gleichen Gesetz der Jugendschutz auf E-Zigaretten ausgeweitet werden soll. Dieser war im Rat unbestritten. Ein Referendum gegen die Ladenöffnungszeiten würde die Umsetzung des Jugendschutzes allerdings verzögern. Deshalb plädiere die Regierung dafür, auf die längeren Öffnungszeiten am Samstag vorerst zu verzichten, obwohl sie diese grundsätzlich befürworte, sagte stellvertretend Regierungsrat Christoph Ammann (SP).

Linke kann Corona nicht nutzen

Trotzdem befürwortet der Grosse Rat eine gewisse Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten. Eine Mehrheit sprach sich für zwei weitere verkaufsoffene Sonntage aus.

Im Plenum war auch diese Änderung umstritten. Es gehe zwar auf den ersten Blick nur um zwei zusätzliche Sonntage, sagte Imboden. Wenn man sich aber vorstelle, welche Sonntage es letztlich betreffe, sei es eben doch eine massive Änderung. Denn wahrscheinlich werde das Personal in Zukunft an allen vier Adventssonntagen arbeiten müssen. «Es wäre beschämend, heute die erst beste Gelegenheit zu nutzen, um die Arbeitsbedingungen der Corona-Heldinnen zu verschlechtern», meldete sich Tanja Bauer (SP) zu Wort.

Corona war auch sonst omnipräsent in der Debatte, die wegen der Pandemie nicht im Rathaus, sondern einer Messehalle auf dem Bernexpo-Gelände stattfand. Mehrere Politiker dankten dem Verkaufspersonal für den Einsatz während der Corona-Krise. Doch Klatschen alleine reiche nicht, sagte Béatrice Stucki (SP). Wer nur lobe, aber nichts tue für eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, verhalte sich heuchlerisch. Trotzdem unterlag die linke Kommissionsminderheit mit ihrem Antrag deutlich, im Gesetz orts- und branchenübliche Arbeitsbedingungen vorzuschreiben.

Auch der Antrag, die Gesetzesänderungen dem obligatorischen Referendum zu unterstellen, um die Unterschriftensammlerinnen und -sammler nicht dem Corona-Risiko auszusetzen, wurde von der Mehrheit abgelehnt. Das Referendum werde wegen der Sonntagsverkäufe so oder so zustande kommen, drohte die Linke. Ein Urnengang verzögere letztlich den Jugendschutz, sprach sich Barbara Streit-Stettler (EVP) gegen das Referendum aus, obwohl ihre Fraktion vorher die verkaufsoffenen Sonntage ebenfalls ablehnte.

Praktisch einstimmig stimmte der Grosse Rat am Ende dem Vorhaben zu, die Änderungen mit Eventualantrag vors Volk zu bringen, falls es doch zum Referendum kommt. Somit hätte das Stimmvolk die Möglichkeit, entweder beide Änderungen anzunehmen oder nur den Teil zu den E-Zigaretten, respektive alles abzulehnen.