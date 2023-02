Herr Al Hafny, in den frühen Morgenstunden des 6. Februar hat ein starkes Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze grosse Zerstörung angerichtet. Wie haben Sie von der Katastrophe erfahren?

Als Syrer lebe ich bereits seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges 2011 kein normales Leben mehr. Ständig bin ich in einer Art Alarmbereitschaft. In der Nacht von Sonntag auf Montag konnte ich nicht schlafen. Ich lebe allein in einer Wohnung in Biel. Ich war nervös. Hatte ein ungutes Gefühl. Also scrollte ich mich auf Facebook durch die neusten Posts. Plötzlich tauchten reihenweise Meldungen zu einem Erdbeben in der Türkei und Syrien auf. Ich versuchte zu verstehen, was eine Stärke von 7,8 auf der Richterskala überhaupt heisst, um abzuschätzen, wie gross die Zerstörung sein muss. Bald wurde klar: Sie ist riesig.