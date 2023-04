Erdbeben in der Türkei und Syrien – Am Leben, und jetzt? Zwei Monate sind vergangen seit den verheerenden Erdstössen. Noch immer leben Millionen Menschen in Zelten, während sie um ihre Toten trauern. Ein Besuch in einem fast schon wieder vergessenen Katastrophengebiet. Raphael Geiger aus Kahramanmaras

Unzählige frische Gräber: Angehörige betrauern auf dem Friedhof im türkischen Adiyaman ihre Toten. Foto: AFP

Im Erdbebengebiet erzählt ein Baggerfahrer davon, wie er merkt, dass seine Schaufel mal nicht auf Betonschutt getroffen ist, auf Kabelreste, auf zerrissene Schulbücher. Sondern auf einen Körper. «Wenn es feucht wird», sagt er.

Dann hält er an. Macht vorsichtig weiter. Feuchtigkeit in dem staubigen Berg, in dem sich alles ineinander verkrümmt hat, was mal jemandes Zuhause war. Feuchtigkeit ist das Zeichen für Leben. Vergangenes Leben. «Immer dieser Gedanke», sagt er. Jeden Moment, bei jedem Griff der Schaufel in den Schuttberg. Er macht nichts anderes seit Wochen. Ob da eine Leiche liegt. Oder ein totes Tier.

Überall Zerstörung, überall Zelte

Will er nicht manchmal wegschauen, nicht sehen, was die Schaufel sich greift? «Ich gebe acht», sagt er. «Immer. Natürlich.»

Kahramanmaras, im südlichen Teil Anatoliens, im April. Zwei Monate nach den Beben. Man sagt jetzt Jahrhundertkatastrophe dazu, was gross klingt und passend. Etwas mehr als 50’000 Menschen seien gestorben, sagt die türkische Regierung. In Syrien sollen es etwa 7000 sein. Die türkische Opposition misstraut den Zahlen, sie hat herausgefunden, dass seit den Beben fast 300’000 Handys nicht mehr erreichbar seien.

Über zwei Millionen Menschen lebten in Zelten, gab Präsident Recep Tayyip Erdogan bekannt, zumindest diese Zahl könnte stimmen. Man fährt übers Land, stundenlang, von kurdischen Dörfern bis ans Mittelmeer, überall Zerstörung. Überall Zelte. Ein Flüchtlingslager fast so gross wie die Schweiz, eins auf einem Friedhof. Muss ja weitergehen. Keinen Satz hört man öfter, wenn man durch die Region reist.

Ein zerstörtes Gebäude im Stadtzentrum von Kahramanmaras. Foto: Raphael Geiger

Mit Baggern wird in Kahramanmaras der Schutt weggeräumt – noch immer findet der Baggerfahrer manchmal einen Leichnam. Foto: Raphael Geiger

Abuzer Dede (65) serviert vor seinem zerstörten Haus in Adiyaman Tee. Foto: AFP

In der kaputten Strasse, der Strasse des Baggerfahrers, hat ein Coiffeur wieder aufgemacht. Draussen Staubwolken, drinnen, als wäre es normal: Duft. Kölnisch Wasser. Stille. Nur das Surren eines Rasierapparats. Ist man länger im Erdbebengebiet, geschieht es, dass einem die Normalität absurd vorkommt.

An die Zerstörung gewöhnt man sich, an die Wohnblöcke, die nach links gekippt sind, die aufgerissenen Fassaden. Was auffällt, ist der Alltag. Dass an den Ruinen von Kahramanmaras die Pendlerbusse vorbeifahren, voll mit Menschen, die von der Arbeit kommen. Dass in Adiyaman die Juweliere aufhaben und es Menschen gibt, die Goldringe kaufen. Die Ruinen vor Augen.

Selma Sarikaya verliess Adiyaman, ihre Stadt, gleich nach den Beben. Ihre Verwandte lebten in den Bergen, in einem Dorf nicht weit entfernt. In Tut. Mit ihrem Mann kaufte Sarikaya einen Container, den stellten sie in Tut auf ein Stück Land am Fluss. Sarikaya, Ende 50, schon Grossmutter, schuf ihrer Familie einen Ort für die erste Zeit. Oder für länger. Ihrem Bruder, der im Dorf lebt, sagte sie: «Hier können wir Bäume pflanzen.»

So ist es oft in der Region, zwischen Leben und Tod liegen Meter, ein paar Sekunden.

Ihr Bruder steht heute, abends, nach dem Fastenbrechen, es ist Ramadan, in der Dunkelheit neben dem Fluss. Er heisst Mehmet Kurt. «Das Leben muss ja weitergehen», sagt Kurt.

Der Anruf kam um halb sieben Uhr morgens am 15. März, anderthalb Monate nach den Erdbeben. Kurz vorher war eine Flutwelle den Berg oberhalb von Tut heruntergerollt, eine Schlammlawine. Kurt fuhr los, einmal durchs Dorf, zum Container. Der war weg, getroffen von einer Wand aus Wasser und Schlamm. «Es hat ihn zerschmettert», sagt Kurt.

Er suchte dann, erzählt er, den Hang ab. Eine seiner Nichten fand er. Seine Schwester, Selma, fand er. Eine weitere Nichte und ihr Kind, keine zwei Jahre alt, fanden die Retter erst Tage später. Mehrere Kilometer weiter. Von dem Container fanden sie fast nichts mehr. Die vier Menschen waren tot.

Seine Schwester starb, zwei ihrer Töchter, eine Enkelin – «Was soll ich sagen?»: Mehmet Kurt. Foto: Raphael Geiger

Der Innenminister kam aus Ankara, die Presse kam. In gelben Regenponchos lief der Tross durch Tut. Irgendwo lief Mehmet Kurt, der Bruder. Fragt man ihn heute, wie das ist, erst die Erdbeben, dann die Flut, bekommt man keine Antwort. Ein Schulterzucken. «Was soll ich sagen?»

Er deutet in der Dunkelheit auf die schlammige Erde. «Dort», sagt er, fünf Meter weiter. «Da stand ihr Auto, dem ist nichts passiert.» Der Fluss verlief an der Stelle unterhalb der Strasse, kanalisiert in einem Rohr. Das Rohr hielt der Flut nicht stand, es brach, die Explosion traf den Container von Selma Sarikaya. Die Strasse, sagt ihr Bruder, hätte man so nie bauen dürfen. Pech also, einerseits. Dazu ein illegaler Bau.

So ist es oft in der Region, zwischen Leben und Tod liegen Meter, ein paar Sekunden. Man sieht heile Gebäude und daneben einen Schutthaufen. Gut gebaut, schlecht gebaut. Glück, Pech. Für den einen geht das Leben weiter, fast normal, des anderen Familie ist ausgelöscht. Mehmet Kurts Schwester starb, zwei ihrer Töchter, eine Enkelin. Acht Menschen aus dem Container leben, weil sie es noch hinausgeschafft haben. Anderthalb Monate nach den Beben und zwei Wochen vor diesem Abend, an dem Mehmet Kurt in sein Haus einlädt: «Tee?»

Wahlkampf im Erdbebengebiet

Zwei Monate sind lang, die Journalisten sind weitergezogen, die ausländischen, auch die türkischen. Die Medienkarawane fliegt ein, wenn Recep Tayyip Erdogan kommt und mit Opfern ein Iftar-Mahl einnimmt. Das Fastenbrechen. Oder wenn er umhergeht und den Leuten 200-Lira-Scheine zusteckt, etwa zehn Franken, und ihnen den Arm auf die Schulter legt. Es ist jetzt auch Wahlkampf im Erdbebengebiet.

Man sieht im Staub die Wagen der türkischen Post, die Wagen der Banken, «mobile Filiale» steht auf ihnen. Man kann Briefe abschicken und Geld abheben zwischen den Ruinen, wer möchte, betet in einer mobilen Moschee. Es sind Containerdörfer entstanden mit Läden und Imbissen, überall geht, ja genau: das Leben weiter.

Zwei Monate sind kurz, die Menschen, die es nicht mehr gibt, haben gerade noch Silvester gefeiert. In Kahramanmaras, auf dem Massenfriedhof, sitzt ein älterer Mann neben einem Grab, er hat einen Lautsprecher mitgebracht, er hört ein Gebet, sieht zu Boden, allein unter Hunderten Gräbern. Stimmt nicht. Tausenden.

«Das ist», sagt der Imam, «als wäre man neu geboren. Deine Familie ist tot, deine Freunde sind tot. Du bist noch mal neu auf der Welt.»

Ist das wirklich passiert? Mit einem solchen Blick gehen die, die überlebt haben, durch ihre Strassen. Das Leben geht weiter, der Schock bleibt in den Gesichtern.

Jetzt im Ramadan formen sie abends Schlangen, auch im Erdbebengebiet, sie treffen sich zum Fastenbrechen. Die Armee hat Feldküchen aufgestellt, für Opfer, für Helfer.

Da steht in der Schlange eine Psychologin vom Familienministerium und sagt, sie leiste hier seelische erste Hilfe, nichts weiter. Hinter ihr spricht ein Imam übers Weiterleben nach den Beben: «Das ist», sagt er, «als wäre man neu geboren. Deine Familie ist tot, deine Freunde sind tot. Du bist noch mal neu auf der Welt.»

«Ja», sagt einer am Standrand, auf einer Schuttdeponie, «wir sind am Leben.»

Er stellt sich als Mohammed vor, man begegnet ihm, wenn man wissen will, wo all das bleibt, was am 6. Februar in sich zusammengefallen ist. Der Schutt von Kahramanmaras liegt unter anderem neben einer Ausfallstrasse, zwischen Fabriken und Autohändlern, platt gewalzt auf einem Feld.

Niemand da, scheint es, man steigt über Draht, über Ballettschuhe, über Perücken, immer wieder über Schulbücher, von den Baggern ineinandergeschoben, zu einer Masse geformt. Ein paar Meter hoch. Ein wahnsinnig toter Ort. Und dann ist da doch ein Mensch, mittendrin. Mohammed.

Er schleppt einen Plastiksack über die Schulter, darin Kupferreste. Er setzt sich kurz. Syrien, Idlib, der Krieg, die Flucht, neu in der Türkei, die Arbeit in Textilfabriken, die Arbeit im Gabelstapler. So erzählt er das runter. «Leben», sagt er. «Aber ohne Glück. Sie sagen, du bist der Ausländer. Und du willst nicht ewig hier sein.»

Die Trümmer der bei den Erdbeben zerstörten Häuser von Kahramanmaras werden auf einem Feld am Strandrand gesammelt. Foto: Raphael Geiger

Mohammed, Flüchtling aus Syrien, sucht in den Trümmern nach Kupferresten. Foto: Raphael Geiger

Die Erdbebennacht überlebte er, wie seine Frau, sein Sohn, auch der Wohnung passierte fast nichts. Bloss, die Fabriken sind kaputt. Keine Arbeit mehr, nirgends. «Schau mich an», sagt er, «jetzt bin ich 24 Jahre alt und bin hier.» Auf dem Erdbebenschrottplatz. Streng genommen ein Dieb. Er kommt in der Nachmittagshitze, wenn die Baggerfahrer Feierabend machen. Dann sucht er. Nach Kupfer. Nach allem, was sich verkaufen lässt.

Acht Jahre nach seiner Flucht aus Syrien, zwei Monate nach den Beben. Was soll werden aus so einem Leben? Was wünscht sich Mohammed? «Einfach mal Ruhe», sagt er. «Es reicht doch.»

