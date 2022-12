Einbruch in Biel – Am helllichten Tag Schmuck gestohlen Am Donnerstagvormittag sind Unbekannte in ein Reiheneinfamilienhaus in Biel eingebrochen. Sie konnten fliehen.

Am Donnerstag gegen 10 Uhr wurde in ein Reiheneinfamilienhaus an der Südstrasse in Biel eingebrochen.

Die unbekannte Täterschaft drang ins Haus ein, stahl Schmuck und flüchtete schliesslich in unbekannte Richtung. Die Polizei geht laut einer Mitteilung davon aus, dass die Flucht mit einem Fahrzeug gelang.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die am Donnerstagmorgen zwischen 9.30 und 10.10 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Südstrasse oder am Battenbergweg gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden.

PD/flo

