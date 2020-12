Halbgefangenschaft – Am Feierabend sofort zurück ins Gefängnis Ein 19-Jähriger kämpft im Kanton Bern darum, seine Strafe in Halbgefangenschaft verbüssen zu dürfen. Diese sozial verträgliche Strafform wird immer seltener angewendet. Calum MacKenzie

Kein Gefängnis, aber trotzdem mit Zaun: Massnahmezentrum St. Johannsen bei Le Landeron. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Muss man ins Gefängnis, verliert man nicht nur vorübergehend seine Freiheit, sondern unter Umständen auch den Job, das Einkommen und die Wohnung. Diese Gefahr wollte ein verurteilter 19-Jähriger kürzlich vor dem bernischen Obergericht unbedingt abwenden: Als selbstständiger Altmetallhändler befürchte er, während der Freiheitsstrafe seine Kunden zu verlieren und von der Sozialhilfe abhängig zu werden. Der Mann verlangte dabei eine aussergewöhnliche Form des Vollzugs: die Halbgefangenschaft.

In Halbgefangenschaft wacht man morgens im Gefängnis auf, fährt zur Arbeit oder zur Ausbildung und kehrt nach Feierabend sofort in die Anstalt zurück. Die Massnahme wurde 1974 in der Schweiz eingeführt und soll verhindern, dass Verurteilte wegen einer Freiheitsstrafe komplett von der Gesellschaft abgehängt werden.