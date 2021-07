Aus dem Diplomatenwunsch wird eine Kochlehre – «Am Ende des Tages weiss ich genau, was ich gemacht habe» Von der Leidenschaft zum Beruf: Warum sich der Berner Lorenz Gerber mit 33 Jahren dazu entschied, eine Kochlehre zu beginnen. Alexandra Elia

Lorenz Gerber gefällt das Greifbare der Kochlehre – es hat in seinem vorherigen Büroalltag manchmal gefehlt. Foto: Franziska Rothenbühler

Lorenz Gerber nimmt in der rustikalen Gaststube des Landhauses Liebefeld Platz. Es ist früher Nachmittag – gerade beginnt die Zimmerstunde nach dem Mittagsservice. Noch hat Gerber etwas Zeit, bevor er dann in ein paar Stunden wieder am Herd stehen wird. Der Alltag im ersten Lehrjahr als Koch ist streng, die Einsatzzeiten sind lang.

Vor nicht allzu langer Zeit sass der 33-Jährige noch in Sitzungen und Kommissionen bei der politischen Abteilung des Kaufmännischen Verbands in Zürich. Er hatte grosse Karriereziele, nach dem Masterabschluss in Europastudien war es sein Wunsch, Diplomat zu werden. Zuvor hatte Gerber ein Praktikum bei der EU-Mission in Brüssel absolviert, beim Aussendepartement EDA und in der Auslandsabteilung des Bundeshauses gearbeitet. Wie also landete er nach dieser Karriere in der Küche eines herrschaftlichen Restaurants im Liebefeld bei Bern?